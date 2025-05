NO ESCURO

Pelo menos quatro localidades em Salvador ficaram sem luz por causa da chuva; veja quais

Quedas de postes, de galhos de árvores e objetos na rede elétrica foram responsáveis por quedas de energia

A forte chuva que acontece em Salvador desde a quinta-feira (30) e teve um pico no sábado (3), deixou pelo menos quatro localidades de Salvador sem energia. De acordo com a concessionária Neoenergia Coelba, foram registrados maiores impactos nos bairros Rio Vermelho, Amaralina e Federação. No entanto, leitores do CORREIO apontam que seguem sem energia neste domingo (4) também em Stella Maris. >