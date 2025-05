CACAU CAINDO COM FORÇA

Localidades de Salvador já registram 2/3 do volume de chuva esperado para o mês

Média pluviométrica esperada é de 302,2 milímetros e há localidade na cidade que já registra 212mm

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de maio de 2025 às 17:46

Chuva em Salvador nesta sexta (2) Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

Se São Pedro foi econômico em março e abril, mandando um volume de chuva menor do que o esperado para os meses, levando em consideração a média histórica, o mesmo não pode se dizer do que está ocorrendo em maio. Em apenas 72 horas, algumas localidades da capital baiana já registraram 2/3 do volume de chuva esperado para o mês inteiro. >

De acordo com informações do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, é esperada um média pluviométrica de 302,2 milímetros em maio. No entanto, no terceiro dia do mês, que é um dos mais chuvosos, há localidades da cidade que já registra um volume de 212 mm, como é o caso da estação Barro Duro. >

Há ainda outras regiões que já ultrapassaram a metade do volume das chuvas esperadas para todo o mês, a exemplo de Nova Constituinte (167,2mm), Mirante de Periperi (164,4mm), Águas Claras (159,4mm), Ilha de Bom Jesus dos Passos (156,8mm), Nova Brasília (155,6mm), Valéria (151,6mm) e Canabrava (151,2mm). >

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) registrou 75 ocorrências até as 12h12 deste sábado (3), em razão das fortes chuvas que atingem a cidade desde a madrugada. As situações mais recorrentes envolvem ameaças de deslizamento (17), deslizamentos de terra (13), e desabamentos (incluindo muros e estruturas parciais). As regiões com maior número de chamados continuam sendo Cabula/Tancredo Neves, Pau da Lima e Subúrbio/Ilhas.>

Diante do agravamento do cenário, a Codesal acionou sirenes em seis comunidades de alto risco: Olaria, Bosque Real, Irmã Dulce, Moscou, Creche e Mamede. Os moradores foram orientados a buscar locais seguros. A Codesal mantém 14 sirenes instaladas em bairros prioritários como Bom Juá, Mangabeira, Calabetão, Baixa do Cacau, Vila Picasso, Voluntários da Pátria e outros. >