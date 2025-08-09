SALVADOR

Chopp de graça e menu por R$76: confira restaurantes com promoções no Dia dos Pais

Estabelecimentos oferecem ações especiais para celebrar a data e atrair clientes

Maysa Polcri

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13:00

Confira as opções com ofertas especiais para o Dia dos Pais Crédito: Freepik

Todo mundo sabe: o segundo domingo do mês de agosto é dia de celebrar os pais. Para isso, tem quem não abre mão de almoçar ou jantar fora para comemorar a data. Outros, por outro lado, fogem das filas de restaurantes e optam pelo delivery. Seja qual for o caso da sua família, saiba que estabelecimentos de Salvador oferecem menu especial e promoções para as refeições do Dia dos Pais, celebrado neste domingo (10). Confira abaixo a lista preparada pelo CORREIO com opções variadas para atender todos os gostos.

Mariposa

O restaurante Mariposa do Salvador Shopping preparou um menu especial com entrada, prato principal e sobremesa. O cardápio estará disponível tanto no almoço quanto no jantar, pelo valor de R$ 76,90 por pessoa. Como opções de entrada, as famílias poderão escolher entre croquete de camarão ao molho lambão ou crostini de parmesão. Já para o prato principal, estarão disponíveis duas versões: o Terra & Campo, com ragu de carne, purê de aipim e tomate confit; e o Mar & Terra, com peixe grelhado, purê de banana-da-terra e farofa crocante. Para a sobremesa, há três sugestões: banoffee, mini pudim de coco ou frutas da estação.



Nova Belles

A data será marcada por um buffet temático nas duas unidades do restaurante – Pituba e Santo Antônio Além do Carmo – com pratos especialmente pensados para agradar o paladar dos pais, como feijoada e clássicos da comida de boteco, sem abrir mão da sofisticação e variedade. O almoço será servido dentro do buffet, com valor de R$ 129,90 o quilo. Entre as opções fixas estão camarão aos quatro queijos, bacalhau, salmão, filé mignon, além de uma farta variedade de saladas, antepastos e sobremesas.

Sagratto

Neste mês de agosto, o Sagratto Café Bar, na Colina Sagrada do Bonfim, convida pais e filhos para viverem momentos de afeto e sabor com a nova experiência do Café da Manhã Regional para três pessoas. O cardápio especial traz clássicos da culinária nordestina com o toque do Sagratto: pão na chapa francês com aioli e manteiga de limão, aipim cozido, cuscuz amanteigado, bolo do dia, queijo coalho grelhado, ovos fritos ou mexidos, porção de frutas da estação e café coado. Além disso, o trio pode escolher uma proteína entre ensopado de moela (R$ 165), carne guisada (R$ 170) ou charque acebolado (R$ 175).

Pasta em Casa

O chef Celso Vieira apresenta um prato exclusivo: joelho de porco com chucrute e batatas cozidas, uma receita que presta homenagem direta ao seu pai – Celso Vieira Pinto. O joelho de porco será servido em edição limitada e sob encomenda para quem deseja reunir a família em casa e celebrar o domingo com um almoço especial. A receita segue a tradição alemã, que é chamada de Eisbein, com o corte preparado lentamente até alcançar a textura macia, acompanhado do clássico chucrute e batatas cozidas ao natural, compondo um prato rústico e saboroso, ideal para a data.

As encomendas do Joelho de Porco e demais pratos, como as massas recheadas e lasanhas, podem ser feitas até este sábado (9) pelo telefone ou WhatsApp dos restaurantes. Já para quem optar ir aos restaurantes, localizados no Rio Vermelho e Alphaville, encontrará as opções do cardápio habitual da casa com destaque especial para a Ilha de Massas e a Rabada – prato muito procurado pelos pais.

Allê Varanda Bar

O Allê Varanda Bar, no Santo Antônio Além do Carmo, promove um almoço inesquecível em homenagem ao Dia dos Pais. A Festa del Papà acontece no domingo (10), das 12h às 20h, com uma programação que une gastronomia afetiva, boa música e experiências exclusivas. As reservas podem ser feitas pelo link disponível na bio do perfil oficial do Allê no Instagram: @allevarandabar. A casa também atenderá por ordem de chegada, conforme disponibilidade.

Pirambeira

O Pirambeira celebra o Dia dos Pais com um almoço especial que une música, gastronomia e boas doses de afeto. O boteco preparou um almoço animado por chorinho ao vivo, a partir das 13h, com a participação especial do sambista Nelson Rufino. Para brindar a ocasião, os pais que estiverem acompanhados de seus filhos no horário do almoço ganham um welcome chopp como cortesia. O chopp perfeito da casa divide a preferência com os drinks autorais do Purgatório, além de clássicos de boteco como as caipirinhas. Além disso, os 50 primeiros pais que chegarem com seus filhos ganharão um copo térmico personalizado.

Healthy por Victoria Cintra

Nas duas unidades Healthy - localizadas no Salvador Shopping e no Shopping Barra - os pais que pedirem um prato principal ganharão de presente uma das duas opções de sobremesa: cupcake ou mousse de chocolate, preparadas com ingredientes de alta qualidade e livres de açúcar, trigo ou lactose. Além da sobremesa como cortesia, na unidade do Shopping Barra, o destaque será o menu executivo especial, com os pratos favoritos do público. O menu inclui entrada e prato principal por R$ 120 (por pessoa), além da sobremesa grátis.

Leto Gastronomia

O restaurante realiza um almoço especial com jazz ao vivo, chopp Spaten em dobro e menu exclusivo assinado pelo chef Raphael Sepúlveda. No cardápio, o destaque é a Paleta de Cordeiro, marinada com ervas e assada lentamente, finalizada no próprio molho e servida com vegetais grelhados e batatas rústicas. Com cerca de 1,5kg, o prato serve até três pessoas e é ideal para compartilhar entre pais e filhos. A trilha sonora ficará por conta do cantor e compositor Cláudio Andras, que apresenta clássicos do jazz e do soul em voz e violão.

Casa Chálabi