PMs de mais 10 unidades de Salvador e Região Metropolitana passam a utilizar câmeras corporais

Com a implantação, sobe para 23 o número de Batalhões e Companhias Independentes que utilizam a tecnologia

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 13:18

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Rafael Rodrigues/SSP-BA

Policiais militares de mais 10 unidades de Salvador e da Região Metropolitana passaram a utilizar, na sexta-feira (8), as Câmeras Corporais Operacionais (CCOs). Ao todo, vinte e três unidades da corporação utilizam a tecnologia no estado.

A ferramenta será empregada pelos efetivos das 16ª (Comércio), 18ª (Periperi), 19ª (Paripe), 26ª (Brotas), 41ª (Federação), 50ª (Sete de Abril), 58ª (Cosme de Farias) e 81ª (Itinga) Companhias independentes da PM, além dos 12° (Camaçari) e 22° (Cajazeiras) Batalhões.

Há pouco mais de um ano, a PM deu início ao processo de utilização das CCOs, com o emprego da tecnologia. Em junho do ano passado, elas foram instaladas em 13 unidades - Batalhões do Centro Histórico de Salvador e Rodoviário (1ª CIA) e as Companhias de Tancredo Neves, São Cristóvão, Boca do Rio, Liberdade, Pirajá, Itapuã, Pernambues, Pituba, Barra, Lauro de Freitas e Candeias.

As câmeras são utilizadas também por equipes das Polícias Civil e Técnica, durante cumprimentos de mandados e perícias em locais de crime.

O Corpo de Bombeiros passa por capacitação para emprego da ferramenta. Como não utilizam colete balístico, a corporação estuda a adaptação de um acessório na farda para aplicação da CCO.

