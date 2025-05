SERVIÇO

Travessia Salvador-Mar Grande segue suspensa por causa das chuvas

Não há previsão para a retomada das operações

As fortes chuvas continuam impactando o transporte marítimo na Baía de Todos-os-Santos. A Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia Astramab) informa que a travessia entre Salvador e Mar Grande permanece suspensa neste sábado (3). A interrupção do serviço teve início na manhã de sexta-feira (2), às 5h30, por recomendação da Capitania dos Portos da Bahia. Não há previsão para a retomada das operações. >

Já a travessia entre Salvador e Morro de São Paulo continua operando, mas de forma alternativa, com conexão em Itaparica. Sem a possibilidade de realizar o trajeto direto por mar até a Ilha de Tinharé, os passageiros são transportados até Itaparica. De lá, embarcam em ônibus dos operadoras até a Ponta do Curral, em Valença, e então completam o percurso em lanchas rápidas até o Morro de São Paulo.>

Com esse formato, o tempo total da viagem é de cerca de 3 horas e 20 minutos — aproximadamente uma hora a mais do que a travessia direta de catamarã. Os horários de saída de Salvador para Morro de São Paulo são às 9h, 10h30 e 14h30. No sentido contrário, as partidas ocorrem às 11h30, 14h40 e 15h.>