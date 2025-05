ALERTA

Bairro de Salvador supera o volume de chuva esperado para todo o mês; veja

Capital está sob alerta máximo, e seis sirenes já foram acionadas

A estação meteorológica localizada em Barro Duro, bairro de Salvador, registrou mais chuva do que o volume esperado para todo o mês em quatro dias. É o que indica o balanço divulgado pela Defesa Civil (Codesal), nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (6). O volume acumulado em 96 horas no Barro Duro foi de 340 milímetros (mm) - quantidade que supera em 12% o total esperado para o mês, que é de 302,2 mm. >

Devido ao acúmulo de chuva nos últimos dias, Salvador está sob alerta máximo e seis sirenes já foram acionadas em comunidades da capital. São elas: Mamede - Alto da Terezinha; Irmã Dulce - Cajazeiras VII; Creche - Castelo Branco; Moscou - Castelo Branco; Bosque Real - Sete de Abril e Olaria - Sete de Abril. As sirenes foram acionadas depois que foram registrados acumulados de chuva superiores a 150 mm em 72 horas.>

Com a previsão de mais chuva, a expectativa é que mais sirenes sejam acionadas nesta terça-feira, segundo Sosthenes Macêdo, coordenador da Defesa Civil de Salvador (Codesal). "Outras comunidades estão sob a iminência de acionamento das sirenes devido aos grandes acumulados desta manhã. As equipes da Codesal estão todas em equipe de plantão e em alerta", pontuou. Ainda segundo o coordenado, a capital baiana registrou ventos de 64 km/h. >

O acionamento faz parte do protocolo do Plano Preventivo da Defesa Civil de Salvador (PPDC) para áreas de risco em dias de chuvas intensas. Equipes da Codesal fizeram mobilização nas comunidades com a recomendação de que os moradores deixem suas casas e se dirijam a locais seguros previamente definidos, a exemplo de escolas municipais nas proximidades.>