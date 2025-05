ALERTA

Mais de 20 municípios baianos registram ocorrência por chuva no feriadão, veja o mais atingido

Santo Amaro foi a cidade mais atingida do estado neste feriadão

Carolina Cerqueira

Publicado em 5 de maio de 2025 às 05:00

Ao menos 150 pessoas tiveram suas casas atingidas Crédito: Redes Sociais/Prefeitura de Santo Amaro

A semana vai começar sem aulas para os estudantes da rede municipal de ensino de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. A Prefeitura comunicou ontem (4), através das redes sociais, a suspensão para esta segunda (5). A medida foi tomada após as fortes chuvas que afetaram o município e fizeram ao menos três unidades escolares serem transformadas em pontos de abrigo. >

Santo Amaro foi atingida na madrugada no dia 3 pelo Rio Subaé, que transbordou e deixou cerca de 150 pessoas desabrigadas, segundo nota publicada no site da Prefeitura. A água invadiu o mercado municipal e casas, principalmente, das comunidades ribeirinhas. >

Por lá, em 24 horas choveu o equivalente a 157mm. Um comitê de crise foi montado na Escola Municipal Stella Mutti, no centro da cidade. De acordo com a Prefeitura, equipes estiveram nas ruas para realizar atendimentos, monitorar áreas de risco e prestar apoio às famílias atingidas. >

No domingo (4), após o término do período mais crítico de chuvas, o foco ficou na limpeza e recuperação da cidade. Equipes foram espalhadas pelo território para remover entulhos e limpar vias. Também foram distribuídas sopas, materiais de limpeza e cestas básicas para os atingidos. >

A cidade segue sob estado de emergência e equipes da Defesa Civil do Estado da Bahia (Sudec) estão no local. Colchões, cobertores e kits de higiene foram enviados ao local. Segundo o superintendente do órgão, Heber Santana, o município foi o mais afetado pela chuva neste feriadão. >

Através das redes sociais, a cantora Maria Bethânia, que nasceu em Santo Amaro, se manifestou sobre o assunto e defendeu que a enchente é consequência da “indiferença e maus tratos que causaram ao rio”. >

“O homem segue fingindo não enxergar a verdade e a força da natureza e se assusta quando ela respira, se ergue, cintila e retoma o que lhe pertence”, disse a cantora. >

Por que tanta chuva? >

Maio já chegou prometendo compensar um mês de abril que ficou com chuvas abaixo da média história na Bahia. Quase todo o litoral leste do estado registrou muita chuva em pouco tempo. O Climatempo previu, depois do déficit em abril, que maio ficaria com as chuvas mais fortes. Os dois meses são naturalmente os mais chuvosos para o litoral da Bahia por conta das frentes frias que chegam do Sul do país neste período. >

“Quando essas frentes encontram a umidade quente do oceano, elas reforçam os ventos marítimos e estimulam a formação de nuvens carregadas. Além disso, o aquecimento das águas do Atlântico e a presença constante das brisas marítimas aumentam a chance de chuva persistente”, explica a empresa de meteorologia. >

Foi o que aconteceu também desta vez. A frente fria alcançou a Bahia no dia 29 de abril e o Climatempo prevê chuvas intensas até, ao menos, o dia 6 de maio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Norte e Nordeste foram atingidas neste feriadão e a Bahia foi o estado mais afetado. >

A chuva, que veio do Sudeste, começou atingindo o Sul da Bahia, com alerta de perigo extremo, e ainda Vitória da Conquista. Depois, chegou ao Recôncavo, Salvador e Região Metropolitana. Durante o fim de semana, atingiu o litoral norte da Bahia e, no domingo (4), alcançou também os estados de Sergipe e Alagoas, que passaram a ser os alvos de maior alerta. >

Outras localidades >

Segundo a Sudec, durante o feriadão foram registradas ocorrências relacionadas a chuvas em 21 municípios baianos. São eles: Camacan, Canápolis, Pau Brasil, Santa Cruz Cabrália, Porto Seguro, Nazaré, Camamu, Valença, Itapé, Buerarema, Santana, Amélia Rodrigues, Santo Amaro, São Sebastião do Passé, Jaguaribe, Nazaré, Cicero Dantas, Dias d’ Ávila, Lauro de Freitas, Simões Filho e Madre de Deus. >

Chuva causou estragos no sul da Bahia Crédito: Reprodução

No dia 1º, voos tiveram que ser desviados do aeroporto de Ilhéus por conta das fortes chuvas. No mesmo dia, o município de Maraú registrou alagamentos e Barra Grande ficou sem energia por ao menos duas horas. >

Santa Cruz Cabrália registrou alagamentos e deslizamentos de encostas no dia 30. Ao menos 44 pessoas foram deslocadas para abrigos. Em Porto Seguro, entre os dias 29 e 30 de abril, houve pontos de alagamento e deslizamentos, principalmente nos bairros Frei Calixto e Parque Ecológico. Não houve vítimas nem desabrigados. Foi decretado estado de alerta e regime de plantão. >

Previsão >

O Inmet continuou registrando no domingo alerta de perigo potencial (amarelo) para quase todo o leste baiano, incluindo Salvador, e de perigo (alerta laranja) para a região que compreende as cidades: Feira de Santana, Água Fria, Anguera, Antônio Cardoso, Conceição da Feira, Conceição de Jacuípe, Coração de Maria, Ipecaetá, Irará, Ouriçangas, Pedrão, Santa Bárbara, Santanópolis, Santo Estêvão, São Gonçalo dos Campos, Serra Preta, Tanquinho e Teodoro Sampaio. >