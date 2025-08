LITERATURA

TikTok lança concurso literário para encontrar autores independentes no BookTok

Premiação será em parceria com as editoras Globo Livros, Harper Collins Brasil e Record; veja como se inscrever

Thais Borges

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 12:01

TikTok lança seu primeiro concurso literário para autores independentes na comunidade BookTok Crédito: Shutterstock

O TikTok anuciou seu primeiro concurso literário para autores independentes no Brasil nesta quarta-feira (6). Batizado de 'Livros do Futuro', o projeto vai selecionar novos escritores e premiar três obras inéditas. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (11). >

Segundo a plataforma, a iniciativa é uma celebração à comunidade BookTok, que se tornou um importante espaço de fomento à leitura e à escrita no país, especialmente na descoberta de novas vozes. O concurso será em parceria com três grandes editoras - Globo Livros, HarperCollins Brasil e Record - e vai escolher três obras inéditas, cada uma dentro de um gênero literário diferente: romance jovem adulto, suspense e fantasia.>

A inscrição na primeira fase, entre os dias 11 e 30 de agosto, exige o envio de uma sinopse em PDF, com entre 1.000 e 1.500 palavras, pelo site oficial do concurso livrosdofuturo.com. Depois dessa etapa, o concurso continuará com duas fases: uma votação aberta de vídeos no TikTok sobre os livros e a avaliação dos manuscritos completos por um júri qualificado. A publicação dos vencedores será a partir de fevereiro de 2026. >

Além da publicação das obras, os autores selecionados vão ser premiados com recursos que visam garantir a visibilidade de suas histórias. Cada escritor vai receber R$ 10 mil em adiantamento de royalties, sob responsabilidade das editoras, e terá à disposição mais de R$ 300 mil para a divulgação do lançamento de seus livros, tanto dentro quanto fora do TikTok, além de um incentivo imediato de R$ 10 mil. >

Segundo o TikTok, a estratégia de premiação reflete o compromisso da plataforma em ir além do reconhecimento instantâneo do autor, focando no sucesso e na longevidade da obra, com o objetivo de ampliar o alcance das novas histórias e a conquista de mais públicos.>

A comunidade BookTok no Brasil já ajudou a impulsionar autores como Raphael Montes e Patrick Torres, entre tantos outros talentos. São mais de 60 milhões de vídeos publicados globalmente com a hashtag #BookTok e a empresa considera que a comunidade tem ajudado a formar novos leitores por meio de recomendações, descobertas e redescobertas de livros. Como termômetro, as buscas brasileiras relacionadas a livros na plataforma dobraram nos últimos seis meses em relação aos seis meses anteriores>

“O TikTok tem uma capacidade enorme enquanto local de descoberta, não apenas de livros, como também de autores. Com o ‘Livros do Futuro’, eliminamos a fronteira entre plataforma e mercado editorial, levando a comunidade BookTok para dentro do setor. Assim, reconhecemos esse comportamento de revelar e impulsionar novos talentos, permitindo que esses autores encontrem seu público, cresçam e tenham a oportunidade de serem publicados, já com o reconhecimento e o engajamento da comunidade a seu favor”, diz a diretora de Marketing do TikTok nas Américas, Carol Baracat. >

No ano passado, o TikTok promoveu a "Livraria dos Mais Assistidos", que distribuiu gratuitamente milhares de livros na Avenida Paulista, em São Paulo. Já neste ano, a empresa foi patrocinadora master da Bienal do Livro Rio, sendo responsável pela primeira noite de pré-estreia da história do evento, além de ser parceira oficial de conteúdo do Rio como Capital Mundial do Livro pela Unesco em 2025. >

"É um prazer para o selo Alt, da Globo Livros, colaborar tão de perto com o TikTok, especialmente por já termos exemplos de títulos impulsionados pela plataforma e comunidade do BookTok. O mais claro é Assistente do Vilão, que nasceu nos EUA, virou livro e grande sucesso no Brasil. Entre os nacionais, destacamos Um milhão de finais felizes, que virou best-seller na pandemia. Acreditamos na influência do TikTok para além da demanda, pensando o produto como um todo. Por isso, trocamos as capas da série Jogos de Herança, depois que viralizaram no BookTok, para melhor conectar a tradução ao original. Também cuidamos dos acabamentos gráficos e ficamos atentos ao que os leitores curtem na comunidade da plataforma para criar livros que dialoguem com o público", afirmou a editora responsável pela Alt (selo jovem da Globo Livros), Paula Drummond. >

Já a diretora executiva da HarperCollins Brasil, Leonora, destacou que a editora está entusiasmada com a participação. "Acreditamos que, ao unir literatura e plataformas digitais, estamos ampliando os horizontes da narrativa e inspirando uma nova geração de leitores e escritores. A comunidade do BookTok no Brasil tem sido fundamental para conectar pessoas com histórias e é incrível ver como ela tem promovido a literatura de forma tão impactante. A HarperCollins é conhecida por publicar grandes nomes da literatura policial e thriller, como Agatha Christie, Karin Slaughter e Daniel Silva, então estamos bastante empolgados em lançar um novo autor nacional que certamente terá muito potencial para se tornar um best-seller", disse. >

Por sua vez, a editora-executiva da Galera Record, Rafaella Machado, pontuou a necessidade que o ecossistema editorial tem de comunidades de leitores. "Por meio de plataformas como o TikTok, essas comunidades movimentam outros leitores, criam fenômenos literários, direcionam tendências. Por isso, nada mais lógico do que unir forças com o TikTok para encontrar o próximo grande nome nacional da literatura jovem. Desde 2016, a Galera publica a série Corte, da Sarah J. Maas, que foi pioneira na junção do romance e fantasia, criando um gênero que hoje movimenta multidões". >

Confira abaixo como se inscrever e as fases do concurso

Fase 1 - Inscrição (11 a 30 de agosto): os participantes devem se cadastrar no site livrosdofuturo.com e enviar uma sinopse de 1.000 a 1.500 palavras. A seleção será feita por leitores contratados de cada editora, que escolherão 50 semifinalistas por gênero.>

Fase 2 (29 a 30 de setembro): os semifinalistas devem gravar e postar um vídeo em seus perfis no TikTok explicando a ideia do livro entre os dias 29 e 30 de setembro. Do dia 1 ao dia 11 de outubro, terá uma votação pública onde serão escolhidos 20 autores por gênero.>

Fase 3 (15 de outubro a 1 de novembro): os 20 autores escolhidos pelo público deverão enviar um manuscrito completo de 30 mil a 100 mil palavras, que será avaliado por um júri, formado por representantes das editoras, autores convidados e criadores de conteúdo do BookTok.>

12 de janeiro de 2026: anúncio dos vencedores, sendo 1 autor por gênero.>

Fevereiro de 2026: lançamento oficial dos livros.>

Os vencedores também serão premiados com: Prêmios em dinheiro; Créditos para divulgação in-app; Destaque especial no TikTok durante o lançamento oficial dos livros.>

Quem pode participar?>

Brasileiros maiores de 18 anos, residentes no Brasil ou no exterior.>

Não há exigência mínima de seguidores ou número de publicações.>

Podem ser enviadas obras originais e inéditas, escritas em português.>

Obras com coautoria são permitidas, com até 2 autores, desde que a inscrição seja feita em conjunto.>