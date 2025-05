TEMPO RUIM

Chuvas intensas: Salvador registra ao menos seis árvores caídas

Queda em Castelo Branco bloqueou a passagem na rua Vandick Reidner

Elaine Sanoli

Publicado em 2 de maio de 2025 às 17:21

Árvore caída em Castelo Branco Crédito: Reprodução/Seman

A chuva intensa que cai sobre a capital baiana continua deixando estragos pela cidade. Nesta sexta-feira (2), até às 17h, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) já registrou ao menos seis árvores caídas. Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman), três delas já foram devidamente retiradas.>

Uma das quedas ocorreu na Rua Vandick Reidner, no bairro do Castelo Branco. A árvore caiu bloqueando a rua completamente. A via foi interditada até a remoção da vegetação. Outras duas ocorreram em Mussurunga e Cajazeiras. Todas as três já foram retiradas pela Seman. >

A Rua Pacífico Pereira foi outro ponto de queda, em frente ao Vieirinha (parte do Colégio Antônio Vieira), no Garcia. Uma árvore caiu e interditou parcialmente a área central de embarque e desembarque da unidade escolar, além de bloquear em parte o tráfego na via. O incidente aconteceu em um momento sem circulação de pessoas, e, portanto, ninguém se feriu.>

Árvore caiu nesta sexta (2) Crédito: Reprodução

"A equipe do Colégio já atua na desobstrução da área com total segurança, iniciando pela liberação da Rua Pacífico Pereira. O acesso de veículos ao Colégio não será interrompido, mas o fluxo poderá sofrer alterações temporárias, de acordo com o andamento dos trabalhos", informou a instituição escolar.>

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foi procurada para mais informações, mas ainda não houve retorno. Ainda não há mais informações sobre as outras árvores caídas na cidade. >