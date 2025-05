TRAVESSIA

Mau tempo faz ferry-boat operar com restrições; saiba que tipo de embarque foi suspenso

Capitania dos Portos da Bahia informou que vigora a bandeira de navegação vermelha; navegação não é recomendada na BTS nem no resto do litoral baiano

Perla Ribeiro

Publicado em 2 de maio de 2025 às 11:11

Mau tempo faz fery-boat operar com restrições Crédito: Divulgação

A Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do Ferry-Boat, informou nesta sexta-feira (2) que, devido às condições climáticas pouco favoráveis, suspendeu o embarque de veículos pesados e utilitários. Ou seja, todo transporte de carga, vans, kombi ou outros veículos com carroceria estão impedidos de fazer a travessia até que as condições climáticas sejam normalizadas. A concessionária que opera o serviço explicou ainda que, no caso das motocicletas, a travessia está permitida, mas só com o acompanhamento integral do condutor durante a viagem. >

"As determinações serão suspensas logo quando as condições do clima melhorarem", ressaltou a empresa administradora do Ferry-Boat. Nesta sexta-feira, os ferries à disposição da operação são: Zumbi dos Palmares, Dorival Caymmi, Anna Nery e Ivete Sangalo, com movimento tranquilo para veículos e pedestres nos terminais São Joaquim e Bom Despacho. Para verificar a movimentação nos terminais São Joaquim e Bom Despacho em qualquer horário, consulte o filômetro.>

Em comunicado, a Capitania dos Portos da Bahia informou que vigora nesta sexta-feira a bandeira de navegação vermelha. Ou seja, nesse cenário não é recomendada a navegação na Baía de Todos os Santos nem no resto do litoral baiano. No informe, a capitania explica ainda que a Marinha do Brasil permanece atenta às condições climáticas e disponibiliza o número 185, 24 horas por dia, para o atendimento de emergências, no mar ou nos rios. >

Além do ferry-boat estar operando com restrições, a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab) também informou que, por recomendação Capitania dos Portos da Bahia, foram suspensas às 5h30 desta sexta-feira (2) as operações da Travessia Salvador-Mar Grande. Em comunicado à Astramab, a Capitania dos Portos alerta para as condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos, com mar agitado e fortes ventos. >

A Astramab informa ainda que a Travessia Salvador-Morro de São Paulo vai operar com conexão na Ilha de Itaparica, no sistema semi-terrestre. Com isso, os passageiros com destino ao Morro serão transportados até Itaparica, de onde seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral (Valença) e completam o pequeno percurso até o Morro em lanchas. Com conexão, o tempo da viagem entre a capital e o Morro fica em 3 horas e 20 minutos, ou, uma hora a mais em relação à viagem direta de catamarã. >