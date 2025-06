CRIME

Casal de advogados é preso por suspeita de mandar matar clientes

Prisão aconteceu em condomínio de luxo

Carol Neves

Publicado em 17 de junho de 2025 às 12:49

Hércules Praça Barroso e Fernanda Morales Teixeira Barroso Crédito: Reprodução

Os advogados Hércules Praça Barroso e Fernanda Morales Teixeira Barroso, foram presos nesta terça-feira (17) em São Carlos (SP), pelos assassinatos de José Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e Rosana Ferrari, de 61. O casal de empresários foi encontrado morto em uma chácara na serra de São Pedro (SP), no dia 6 de abril. A Polícia Civil aponta que os advogados, que mantinham relação profissional com as vítimas há mais de 10 anos, foram os mandantes do crime.>

De acordo com familiares dos empresários, o vínculo entre eles e o casal de advogados era de longa data, estabelecido por meio de serviços jurídicos prestados. O escritório do casal funciona desde 2007 em São Carlos, com atuação nas áreas cível, imobiliária, trabalhista, tributária e de defesa do consumidor. Apesar disso, apenas o currículo de Hércules é divulgado no site institucional, onde ele é descrito como especialista em Ciências Criminais pela Universidade de São Paulo (USP). Ambos constam com registro regular na OAB, segundo o Cadastro Nacional de Advogados.>

Além do escritório de advocacia, os dois também estão vinculados a uma microempresa aberta em 2016 voltada a atividades paisagísticas. Em agosto de 2022, Fernanda Barroso chegou a ser incluída como sócia em uma das empresas de José Eduardo e Rosana, no ramo imobiliário. >

Esquema>

As investigações indicam que os advogados falsificaram documentos para enganar os empresários e tomar posse de cerca de R$ 12 milhões em imóveis, além de mais de R$ 2,8 milhões em valores relacionados a supostos custos processuais. De acordo com a Polícia Civil, para sustentar o esquema, foram criados comprovantes de pagamento falsos e até mesmo uma ação judicial fictícia. Após garantirem o controle dos bens, os suspeitos teriam contratado os executores do homicídio.>

Na manhã desta terça-feira, além do casal de advogados, dois suspeitos de terem executado o crime também foram presos, um em São Carlos e o outro na Praia Grande. As identidades desses homens ainda não foram divulgadas. As detenções fazem parte da operação "Jogo Duplo", conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba. Mais informações sobre o caso devem ser apresentadas em coletiva marcada para as 15h no próprio Deic.>

O advogado de defesa dos acusados, Reginaldo Silveira, declarou que a acusação contra seus clientes se baseia em provas frágeis. “Trata-se de um caso muito curioso, tendo em vista que as provas são frágeis na indicação inclusive do homicídio”, afirmou ele ao G1. Ele ainda acrescentou: “Havia uma relação entre as partes, uma relação de escritório de advocacia, onde honorários eram pagos através de imóveis, não eram pagos em espécie. Nós vamos conseguir provar a inocência do casal”.>

Crime>

O crime que deu origem à investigação chocou a cidade de São Pedro. Os corpos das vítimas foram descobertos após o dono de um bar da região avistar o corpo de uma das vítimas dentro de uma caminhonete Fiat Toro estacionada em uma chácara frequentada por José Eduardo e Rosana. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o corpo do empresário com as mãos amarradas. Rosana estava na caçamba do veículo, também sem vida. A ocorrência foi registrada no dia 6 de abril.>