OPERAÇÃO

Menu do crime: esquema usa marmitas para enviar drogas e celulares para traficantes em presídio

Grupo criminoso virou alvo de operação nesta terça-feira (17)

A intenção é desarticular o esquema criminoso no Rio de Janeiro, onde os mandados são cumpridos. De acordo com informações da polícia, a operação acontece em diversos bairros da capital e em cidades como Jacarepaguá, Bangu, Ilha do Governador, Duque de Caxias e São João de Meriti. >

Toda operação surgiu de uma prisão em flagrante no presídio Nelson Hungria, em Bangu, quando um motorista de van foi detido ao tentar entrar na unidade, que é ocupada majoritariamente por traficantes da facção Povo de Israel, com marmitas adulteradas. Na prisão, foram apreendidos 20 quilos de drogas (maconha e cocaína), 71 celulares, 19 chips, 96 carregadores, 96 fones de ouvido e três balanças de precisão foram encontrados escondidos nas quentinhas. >

O esquema funcionava a partir da utilização de funcionários da empresa fornecedora das refeições que eram cooptados para omitir o lacre certo das entregas. Após a saída da van com a marmita, o motorista realizava uma parada antes do presídio para trocar as quentinhas e ‘rechear’ com os itens proibidos. >