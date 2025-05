TEMPORAL

Em um dia, Salvador registra acumulado de chuvas superior a 100 milímetros

Barro Duro, Praia do Flamengo e Periperi tiveram os maiores volumes de chuva

Larissa Almeida

Publicado em 2 de maio de 2025 às 16:19

Chuvas chegam a 100 milímetros Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Nas últimas 24 horas, Salvador registrou acumulados de chuvas que ultrapassaram 100 milímetros, acompanhadas de intensas rajadas de vento de até 60,5km/h. As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec/Codesal). >

De acordo com o Cemadec, o mau tempo acontece em função da atuação de um sistema atmosférico caracterizado por uma frente fria sobre a região de Salvador. Os maiores acumulados de chuvas no último dia foram registrados em Barro Duro - Fundac (118mm), Praia do Flamengo (91,6mm), Periperi (91mm) e Ilha de Bom Jesus dos Passo (88,6mm). Os dados foram atualizados às 14h desta sexta-feira (2). >

Pelas estações meteorológicas da Codesal, as rajadas de vento que chegaram à 60,5km/h aconteceram em Valéria; 58,7km/h em Praia do Flamengo - Parque das Dunas e 55,8km/h em Canabrava. >

O diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo, afirmou que a prioridade da Defesa Civil é a prevenção de riscos de modo a evitar perda de vidas. Estão sendo empregados investimentos em tecnologia preventiva, investimentos em atividades educativas nas comunidades e melhoria da infraestrutura em áreas de risco. >

"Hoje podemos afirmar que Salvador está mais preparada para enfrentar os imprevistos climáticos, tanto que atravessamos as últimas quatro Operações Chuva sem a perda de vidas", disse Sosthenes. >

Previsão do tempo

A previsão para esta sexta-feira (2) e sábado (3), é de céu nublado a parcialmente nublado com chances de até 90% de chuvas moderadas, por vezes fortes, a qualquer hora do dia. >

No domingo (4), a previsão é de céu parcialmente nublado com chances de até 40% de chuvas fracas a moderadas, a qualquer hora do dia. >

Segundo a subcoordenadora do Cemadec, Alana Matos, "a Codesal utiliza o modelo de previsão WRF (Weather Research and Forecasting Model), adequado às características climatológicas de Salvador, o que permite maior assertividade". >

O WRF é utilizado tanto para pesquisas atmosféricas quanto para previsão operacional, como a que é feita por centros meteorológicos. Ele permite que os meteorologistas produzam simulações atmosféricas que refletem dados reais. >

Prevenção e redução de riscos

A Codesal intensificou as vistorias em áreas de risco da capital após as fortes chuvas que atingiram a capital baiana. Segundo a coordenadora de Ações de Prevenção e Redução de Riscos, Gabriela Morais, a ação segue as diretrizes do Plano Preventivo da Defesa Civil (PPDC), que atua no enfrentamento de desastres naturais na capital. >

Engenheiros e geólogos estão em campo avaliando sinais de instabilidade, como rachaduras em imóveis, muros e árvores inclinadas, com o objetivo de prevenir deslizamentos de terra e, consequentemente, evitar perdas humanas. As vistorias estão sendo realizadas nas comunidades de Mamede, Creche, Moscou I e II, Bosque Real, Olaria e Mangabeira. >

Solicitações de vistoria

Em 24 horas, a Defesa Civil de Salvador recebeu 100 solicitações, sendo que a principais foram 34 para ameaças de deslizamento, 19 para ameaças de desabamento e 12 para deslizamento de terra. >

Salvamar

Com o final de semana chuvoso causado por uma nova frente fria em Salvador, a Coordenadoria de Salvamento Marítimo (Salvamar), alerta para os cuidados com o banho de mar no período. >

"Durante esse período de chuva, o mar se torna mais perigoso, por conta dos ventos, as ondas ficam mais altas, com mais força e e as correntes de retorno mais acentuadas, o que pode gerar uma maior dificuldade para os banhistas", diz o coordenador do Salvamar, Kailane Dantas. >

Há também mais deságue dos rios no mar, deixando a água mais turva e com baixa visibilidade, podendo assim dificultar a visualização de pedras ou outros materiais que possam trazer risco às pessoas. A recomendação é de evitar entrar na água durante a chuva, pois há grandes possibilidades de descargas elétricas, através de raios, na água do mar. >