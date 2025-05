FENÔMENO RARO

Salvador registra formação de tromba d’água na praia da Barra

Fenômeno é semelhante a um tornado, mas com ação exclusivamente em superfícies aquáticas

O fenômeno é semelhante a um tornado, mas tem ação exclusivamente sobre as superfícies aquáticas. Ele aparece quando o tempo está instável, com diferenças de temperatura e umidade entre as camadas do ar, além de ventos fortes que fazem o ar girar e ligam uma nuvem de tempestade à superfície da água. >