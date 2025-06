VAGAS

'CNU dos professores': edital que detalha prova é divulgado pelo MEC

Inscrições vão de 14 a 25 de julho

O edital que traz detalhes da Prova Nacional Docente (PND), exame que vai servir como um concurso nacional e unificado para selecionar professores que vão lecionar na educação básica no país, foi divulgado nesta terça-feira (17). A divulgação foi feita pelo Ministério da Educação (MEC), através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). >

Com o resultado obtido no concurso, o docente vai poder se candidatar para vagas em todo o país. Na prática, a PND substitui concursos públicos para a categoria e se torna uma ferramenta para a seleção de profissionais com formação. A prova, inclusive, tem data fixada no dia 26 de outubro e as inscrições vão de 14 a 25 de julho. >