POLÊMICA

Conselho de Medicina Veterinária pede explicações sobre falta de vagas no CNU; entenda

Segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado terá 3.352 novas vagas

Maysa Polcri

Publicado em 10 de maio de 2025 às 14:42

Nova edição do concurso terá 3,3 mil vagas Crédito: Reprodução/Google Maps

O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) enviou ofício questionando a ausência de vagas destinadas a médicos-veterinários e zootecnistas no edital da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNPU). O documento foi encaminhado à ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, e ao ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, na sexta-feira (9). >

O pedido foi formalizado por meio do Ofício 447/2025, assinado pela presidente do CFMV, Ana Elisa Almeida. No documento, o Conselho destaca a importância técnica dos profissionais para o setor pesqueiro e questiona a omissão de cargos que contemplem suas atribuições no âmbito do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).>

“Entendemos que as atribuições do MPA são ligadas às profissões de médicos-veterinários e zootecnistas. O CFMV, cumprindo sua atribuição legal, busca essas informações para que os profissionais tenham assegurado o direito ao acesso a essas vagas no governo federal”, afirma Marcos Vinícius Neves, membro do Conselho que protocolou o documento. >

O Conselho também solicitou o detalhamento das atribuições previstas para os profissionais de Engenharia contemplados na seleção e a íntegra do processo administrativo que embasou a definição dos cargos e do número de vagas destinadas ao ministério. >

Segunda edição

A nova edição do Concurso Nacional Unificado, apelidado de 'Enem dos Concursos', contará com 3.352 vagas em 35 órgãos federais. Do total de vagas, 2.180 delas são imediatas, sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário, e as outras 1.172 vagas são para provimento no curto prazo, após homologação dos resultados.

