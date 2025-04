'ENEM DOS CONCURSOS'

Saiba quais serão as novidades da segunda edição do CNU

Termo para escolha da banca examinadora deve ser lançado este mês

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), que será realizada neste ano, terá novidades. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou que a prova usará código de barras no cartão-resposta para identificar automaticamente o candidato. Além disso, outras duas carreiras foram anunciadas, assim como o novo formato de edital. >

A mudança no sistema de identificação do participante foi adotada após diversos candidatos relatarem não ter marcado o tipo de gabarito da prova de agosto de 2024, ou ter deixado de transcrever a frase que constava no cartão-resposta. O código de barras vai substituir o preenchimento de bolinhas com caneta preta. >

Outra novidade da edição deste ano será o edital unificado para todos os blocos temáticos, com oito documentos separados. No ano passado, os oito blocos temáticos foram separados conforme áreas das vagas. >

Para a segunda edição, o ministério confirmou ainda que duas carreiras serão incluídas no concurso. As novas carreiras transversais são Analista Técnico de Justiça e Defesa e Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico, ambas de nível superior.>

Provas em 2025

O termo de referência para a escolha da banca examinadora do CPNU 2 deve ser lançado ainda em abril, e a aplicação das provas deve ocorrer no segundo semestre, prevê o MGI. >

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a ministra já havia adiantado que gostaria de repetir as provas do CNU 2 em agosto deste ano, porque é o mês de menor incidência de chuvas na maior parte do Brasil, considerando os impactos das enchentes no Rio Grande do Sul, em abril e maio de 2024. Não haverá edição em 2026. >