ACIMA DO TETO

Remuneração média de juízes ultrapassa R$ 65 mil com alta de pagamentos extras

Principal fator por trás do avanço são os benefícios adicionais, que vêm crescendo em ritmo mais acelerado do que salário fixo

O rendimento líquido médio dos juízes brasileiros alcançou R$ 65.531 em março deste ano, segundo uma nota técnica divulgada nesta segunda-feira (30) pelo Movimento Pessoas à Frente, divulgada pelo portal Uol. O número considera o valor final recebido pelos magistrados, já com os descontos obrigatórios de impostos e previdência.>

O principal fator por trás do avanço são os benefícios adicionais, que vêm crescendo em ritmo mais acelerado do que o subsídio fixo dos juízes. Em setembro de 2017, esses valores extras representavam 11,8% do total recebido. Em janeiro de 2025, essa fatia saltou para 43,7%. Segundo o estudo, se o ritmo atual se mantiver, esses adicionais logo corresponderão à maior parte da remuneração.>