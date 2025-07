MATO GROSSO

Casal é indiciado por adotar e matar gatos: 'Preferência por fêmeas jovens'

Pelo menos três felinos foram encontrados mortos após adoções feitas pelo casal

A Polícia Civil de Mato Grosso indiciou Larissa Karolina Silva Moreira, estudante de 28 anos da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e o companheiro William Angonese por maus-tratos qualificados contra animais domésticos. O caso, investigado pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema), está relacionado à morte de três gatos no bairro Porto, em Cuiabá.>

Larissa está presa desde 13 de junho, enquanto William, embora tenha sido liberado pela polícia, seguiu como alvo do inquérito, que foi concluído em 23 de junho. Segundo as autoridades, Larissa é apontada como principal responsável pelas mortes dos animais.>

Uma das imagens analisadas durante a apuração mostra a estudante deixando a residência com uma sacola que, de acordo com a polícia, continha um dos gatos mortos. Os corpos de três animais foram localizados e encaminhados para perícia.>

As investigações também revelaram que o casal se apresentava como adotantes de gatos, principalmente fêmeas em fase adolescente, com idade entre quatro e cinco meses. Após as adoções, os animais eram mortos, supostamente por meio de objetos contundentes. Capturas de tela e outros registros analisados reforçam essa linha de investigação.>

Apesar da conclusão do inquérito principal, a apuração ainda não foi encerrada. Os investigadores agora buscam esclarecer a possibilidade de um segundo crime, o de zoofilia. Exames periciais serão realizados para determinar se o sangue encontrado na casa da estudante é compatível com os animais mortos.>

“Foi através dessa doação que a gente começou a desvendar esse embaralhado de coisa triste. A gente doou um animal para ela dia 11 de abril e a primeira vez que nos falamos, ela me disse que o animal estava bem, me mandou uma foto de visualização única e eu acreditei. Depois, perguntei novamente como estava a gatinha e ela não me respondeu mais e me bloqueou”, contou Kelly.>