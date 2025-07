CONCURSO

CNU 2025 anuncia 3 mil vagas com salários de até R$ 17 mil

Inscrições começam na quarta-feira (2)

Esther Morais

Publicado em 1 de julho de 2025 às 07:11

Governo autoriza e detalha vagas para o CNU 2025 Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 foi publicado na segunda-feira (30) em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) e anunciou 3.652 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários iniciais chegam a R$ 17 mil.>

As inscrições começam na quarta-feira (2) e seguem até o dia 20 de julho pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso.>

A segunda edição do CNU vai ofertar 3.144 vagas para nível superior e 508 para nível intermediário. Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados​. As vagas estão distribuídas em 32 órgãos. >

Os cargos serão agrupados em 9 blocos temáticos, com a mesma sistemática de inscrição para diferentes cargos dentro do mesmo bloco, com definição de lista de preferência​.>

No CNU 2 haverá dois dias de aplicação de provas. O primeiro dia, previsto para 5 de outubro, será dedicado somente à aplicação das provas objetivas, para todos os candidatos e candidatas inscritos. >

Já no segundo dia de provas, previsto para 7 de dezembro, serão realizadas as provas discursivas. Dessa vez, no entanto, somente os candidatos habilitados na 1ª fase e convocados para essa segunda fase do concurso, realizarão as provas. >

Detalhes sobre o CNU 1 de 7

Cronograma Previsto

Edital e inscrições: Julho/25>

Prova objetiva: 05/10/25​>

Prova discursiva para os habilitados na 1ª fase: 07/12/25​>