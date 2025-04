ENEM DOS CONCURSOS

Confira as vagas disponíveis para cada órgão federal no CNU 2025

Ao todo, são 3.352 vagas em 35 órgãos federais ofertadas no concurso

A nova edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foi anunciada nesta segunda-feira (28), pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck , com 3.352 vagas em 35 órgãos federais. >

Do total de vagas, 2.180 delas são imediatas, sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário, e as outras 1.172 vagas são para provimento no curto prazo, após homologação dos resultados.>