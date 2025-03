CONCURSO

CNU 2025: ministra Esther Dweck fala de novidades e confirma novos prazos

Concursos e novos detalhes sobre a escolha da banca, mudanças no cronograma e provas extraordinárias foram abordados pela ministra

Carol Neves

Publicado em 30 de março de 2025 às 07:37

Aulão preparatório para o CNU Crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, falou novamente sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, fornecendo novos detalhes sobre prazos e mudanças previstas para o certame. Em entrevista ao portal Metrópoles, a ministra revelou que o termo de referência será publicado em abril. Esse documento, que serve como um espelho do edital, trará informações sobre órgãos participantes, vagas, etapas e outros detalhes importantes para o processo de escolha da banca organizadora. >

É importante destacar que a chamada pública não exclui a Fundação Cesgranrio, responsável pela organização da primeira edição do CNU. A instituição poderá ser escolhida novamente, mas terá que disputar com outras bancas interessadas.>

Outro ponto abordado foi o adiamento das provas, previstas inicialmente para agosto deste ano. Agora, a aplicação dos exames deve ocorrer apenas em setembro ou outubro. A ministra explicou que os atrasos na elaboração do termo de referência, na escolha da banca e na criação do novo edital ocorreram devido à demora na aprovação do Orçamento, que só foi votado no dia 20 de março. "Eu tinha até falado que a minha ideia era tentar em março ainda soltar o edital. Na verdade, não era bem o edital, era o TR, que é o TR para um chamamento para as bancas. Então, a gente, em princípio, vai chamar de novo, para de novo avaliar. Eu não queria fazer isso antes da sanção da Lei Orçamentária, porque eu preciso ter um orçamento aprovado, ter o recurso bem definido do que a gente pode fazer de vagas de concurso", disse Dweck. Leia a entrevista completa.>

A ministra também mencionou que o cronograma final será avaliado em conjunto com a Casa Civil e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com a previsão de que, ainda na primeira quinzena de abril, o governo já faça um anúncio sobre o andamento do concurso.>

Taxas de inscrição e locais de prova deverão ser mantidos>

Em relação a pontos considerados positivos da primeira edição, Esther Dweck confirmou que as taxas de inscrição e os locais de prova devem permanecer os mesmos. Na edição anterior, as taxas foram de R$60 para cargos de nível médio e R$90 para nível superior. "Mas a nossa expectativa é manter o valor das inscrições, porque a gente achou que foi um valor justo, que atraiu muita gente. E a gente sabe que tem as isenções, mas quem está acima da isenção muitas vezes não é que tem muito mais renda do que quem está dentro da isenção. Então, a gente acha que conseguir fazer uma taxa de inscrição abaixo da média foi um fator importante", afirmou a ministra.>

Além disso, os locais de prova, que na edição anterior ocorreram em 228 municípios, deverão continuar da mesma forma na próxima edição. A divisão das vagas por blocos temáticos também será mantida.>

CNU 2025 poderá ter provas em dois dias e novas mudanças>

Embora a estrutura geral do concurso deva permanecer semelhante, algumas mudanças estão sendo estudadas, como a realização das provas em dois dias, uma possível alteração na logística. A ministra explicou que a organização do concurso foi um dos maiores desafios, especialmente no que diz respeito à questão da logística. "No Acre, vocês vão lembrar que abriu, por conta de ser todo mundo na mesma hora, super cedo. Então, teve gente que teve que chegar às 5h para a prova. Então, do ponto de vista da logística, a gente está estudando o cenário com dois dias", comentou.>

Outra mudança importante será a introdução de uma prova extraordinária para candidatos que, devido a condições adversas, não puderam comparecer no dia da aplicação das provas, como ocorreu na edição anterior, no caso das chuvas no Rio Grande do Sul. A ministra explicou que, caso 0,50% dos inscritos sejam afetados, será realizada uma prova extra para esse grupo, além de vagas reservadas para eles. "A gente reservaria vagas para esse grupo", detalhou Dweck, afirmando que a isonomia da seleção não será comprometida, pois as vagas terão a mesma base curricular.>

Lista de órgãos participantes e novas carreiras no CNU 2025>

A lista de órgãos participantes do CNU 2025 ainda está sendo definida, mas alguns já confirmaram sua adesão. A Fundação Biblioteca Nacional, a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), o Ministério da Fazenda e a Fundação Cultural Palmares são alguns dos órgãos que terão vagas no concurso. O Ministério da Saúde também está avaliando a possibilidade de participar, com 319 vagas autorizadas.>

Além disso, o CNU 2025 contará com novas carreiras transversais, assim como a área Administrativa. A Polícia Federal, no entanto, optou por não participar do concurso unificado e realizará seus próprios certames separadamente.>