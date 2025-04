CNU

Enem dos concursos: nova edição vai ter mais de 3 mil vagas para 35 órgãos; veja a data da prova

Serão 1.672 oportunidades de nível superior e 508 de nível intermediário

Monique Lobo

Publicado em 28 de abril de 2025 às 15:06

CNU vai ofertar mais de 3 mil vagas Crédito: Arquivo Agência Brasil

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) vai ofertar 3.352 vagas em 35 órgãos federais, anunciou o Ministério da Gestão em coletiva, nesta segunda-feira (28). >

Do total de vagas, 2.180 delas são imediatas, sendo 1.672 de nível superior e 508 de nível intermediário, e as outras 1.172 vagas são para provimento no curto prazo, após homologação dos resultados. >

Conhecido como "Enem dos Concursos", o CNU vai contar uma uma única prova para diversos concursos públicos para servidores da esfera federal.>

A prova terá nove blocos temáticos com a possibilidade de inscrições para diferentes cargos dentro do mesmo bloco. Ela será realizada em 228 cidades do país. >

O edital e o início das inscrições para a segunda edição do CNU estão previstos para julho deste ano. A prova vai acontecer no dia 5 de outubro de 2025. Os habilitados nesta etapa terão prova discursiva no dia 7 de dezembro de 2025. A divulgação dos resultados finais está prevista para fevereiro de 2026.>