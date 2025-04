CONCURSO

CNU de 2025 deve ter 3 mil vagas e duas novas carreiras com salários de até R$ 21 mil

Ministra Esther Dweck prevê que inscrições começarão em junho

De acordo com a ministra, o termo de referência para a escolha das empresas que irão compor a banca organizadora já está finalizado. Essas informações constarão no edital que deve ser oficialmente divulgado ainda nesta ou na próxima semana.>

Entre as novidades do novo CNU estão duas novas carreiras. Uma delas será voltada à área de defesa e segurança pública, enquanto a outra terá foco no desenvolvimento socioeconômico. Segundo Dweck, essas novas funções irão complementar carreiras já existentes, como as de política social, analista de infraestrutura e analista de tecnologia da informação.>