FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Aeronáutica lança concurso para sargento com 206 vagas de nível médio

Inscrições vão de 30 de junho a 28 de julho; candidatos devem ter entre 17 e 24 anos e nível médio completo.

Publicado em 21 de junho de 2025 às 15:55

Vagas são para diversos campos de atuação (Imagem: Joa Souza | Shutterstock) Crédito: Imagem: Joa Souza | Shutterstock

A Aeronáutica abriu um novo concurso público para o Curso de Formação de Sargentos (CFS). Com vagas disponíveis para candidatos de nível médio, as inscrições começam no dia 30 de junho e vão até 28 de julho. Confira o edital neste link.>

São 206 vagas, sendo 165 para ampla concorrência e 41 reservadas para candidatos autodeclarados pretos ou pardos. Podem se inscrever jovens de ambos os sexos, com idade entre 17 e 24 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula. Os candidatos não podem ter filhos, dependentes, ou união estável.>

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR). A taxa de participação é de R$ 95, com prazo de pagamento até o dia 4 de agosto de 2025.>

As provas escritas serão aplicadas em cidade com Organizações Coordenadoras Locais (OCL) da Aeronáutica, como Fortaleza, Natal, Recife e São Paulo terão questões objetivas de múltipla escolha em disciplinas como língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física. O primeiro exame será aplicado no dia 30 de novembro.>

Com duração de dois anos, o CFS ocorrerá em regime de internato na Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), em Guaratinguetá, São Paulo. Dentre os conteúdos estão instruções nos campos geral, militar e técnico-especializado. Os alunos receberão remuneração, alimentação, alojamento, fardamento e assistência médico-hospitalar durante o período.

>

Após a formatura, os novos sargentos terão um salário inicial de R$ 3.825, além de adicionais, e serão designados para servir em unidades em todo o Brasil. Confira abaixo as etapas do concurso e as vagas oferecidas.>

Etapas do concurso

Prova escrita (eliminatória e classificatória);

>

Inspeção de saúde (eliminatória);>

Exame de aptidão psicológica (eliminatória);>

Teste de avaliação do condicionamento físico (eliminatória);>

Procedimento de heteroidentificação complementar (eliminatória);>

Validação documental e habilitação à matrícula (eliminatória).>

Vagas

BCO – Comunicações (20 vagas)

>

BEI – Eletricidade e Instrumentos (22 vagas)>

BEP – Estrutura e Pintura (5 vagas)>

BFT – Fotointeligência (5 vagas)>

BMA – Mecânica de Aeronaves (35 vagas)>

BMT – Meteorologia (10 vagas)>

BSP – Suprimento (24 vagas)>

SDE – Desenho (3 vagas)>

SEM – Eletromecânica (14 vagas)>

SGS – Guarda e Segurança (12 vagas)>

SML – Metalurgia (6 vagas)>