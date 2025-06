POLÊMICA

Jornalista da GloboNews pede desculpas após comentário sobre guerra: 'Não mata ninguém'

Eliane Cantanhêde foi criticada após questionar poder bélico do Irã

Maysa Polcri

Publicado em 22 de junho de 2025 às 12:22

Jornalista foi criticada após comentário polêmico Crédito: Reprodução

A jornalista Eliane Cantanhêde, comentarista da GloboNews, publicou um pedido de desculpas após ser criticada por um comentário sobre a guerra entre Irã e Israel. No programa Em Pauta, apresentado na última sexta-feira (20), Eliane questionou o poder bélico do Irã e disse não entender porque o país "não mata ninguém" com os ataques. >

"Por que os mísseis de Israel destroem Gaza. Matam, né? E os mísseis que saem do Irã e caem, efetivamente caem, em Israel, não matam ninguém. Tem uma mortezinha daqui, outra dali, tem 23 feridos daqui, 40 dali. Eu não consigo entender por que nessa guerra o Irã atinge o alvo e não mata ninguém", falou a jornalista durante a exibição do programa. >

Após a repercussão negativa do comentário, Eliane Cantanhêde pediu desculpas em uma publicação no X (antigo Twitter), neste domingo (22). Ela explicou que a intenção era fazer uma pergunta técnica e não incentivar a guerra. "Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas", falou. O canal GloboNews repercutiu o pedido de desculpas na programação ao vivo.>

Depois de rever a gravação da pergunta que fiz na sexta-feira, reconheço que me expressei mal e dei margem a conclusões equivocadas, que não representam meu pensamento, pelo que peço desculpas. A intenção foi fazer uma pergunta técnica sobre armamentos e sistemas de defesa. — Eliane Cantanhêde (@ECantanhede) June 22, 2025

Na quinta-feira (19), o hospital de Soroka, o principal do sul de Israel e que fica na cidade de Beersheba, foi alvo de um ataque iraniano. Segundo o Ministério da Saúde israelense, 71 pessoas foram feridas. O Irã afirmou que seu ataque tinha como alvo instalações militares israelenses próximas ao hospital, e que a unidade de saúde teria sido atingida pela "onda de choque" do míssil, segundo a agência de notícias estatal Irna.>

A guerra

Neste final de semana, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos atacaram Fordo, as instalações nucleares fortemente fortificadas do Irã, bem como dois outros locais. Os três locais que o presidente Trump disse terem sido atingidos na noite de sábado (21) incluíam os dois principais centros de enriquecimento de urânio do Irã - a instalação subterrânea de Fordow e a usina de enriquecimento maior em Natanz, que Israel atacou há alguns dias com armas menores.>

A entrada do país norte-americano na guerra deve intensificar o conflito entre Israel e Irã. Horas após o ataque, o governo do Irã acusou Donald Trump de traição e declarou "qualquer americano" no Oriente Médio um alvo legítimo de retaliação. O Parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Ormuz como forma de resposta. A decisão ainda precisa da aprovação do Conselho Supremo de Segurança Nacional e do aiatolá Khamenei para entrar em vigor. A informação foi divulgada pela mídia local iraniana.>