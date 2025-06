RETALIAÇÃO AOS EUA

Irã ameaça fechar Estreito por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo

O presidente Donald Trump afirmou que irá decidir nas próximas duas semanas sobre o envolvimento direto do país no conflito

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de junho de 2025 às 08:55

Irã ameaça fechar Estreito por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo Crédito: Reprodução

Diante de um possível ataque direto dos Estados Unidos, o governo iraniano ameaça fechar o Estreito de Ormuz, uma "artéria" da indústria petrolífera por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. O bloqueio da via marítima, localizada entre o Omã e o Irã, seria uma das possíveis formas de retaliação do governo iraniano caso os EUA entrem de fato na guerra — a mídia americana indica que já há plano para ataque. O presidente Donald Trump afirmou que irá decidir nas próximas duas semanas sobre o envolvimento direto do país no conflito. As informações são do G1 Economia. >

Protegido pelos EUA, o estreito é a principal rota marítima para navios petroleiros no mundo. Cerca de um quinto de todo o consumo mundial de petróleo passa pelo estreito. Entre o início de 2022 e maio deste ano, aproximadamente 17,8 a 20,8 milhões de barris por dia de petróleo bruto, condensado ou combustível fluíram diariamente pelo local, segundo dados da plataforma de monitoramento marítimo Vortexa. Os EUA são os responsáveis por proteger a navegação comercial no Estreito de Ormuz. A região é monitorada pela 5ª Frota da Marinha americana, com base no Bahrein. >

As ameaças de grupos políticos iranianos de bloquear o Estreito de Ormuz preocupam o mundo todo, já que isso poderia provocar a disparada no preço do barril de petróleo. Com o confronto entre Israel e Irã, navios petroleiros foram orientados por agências marítimas a redobrar a cautela na região. O preço do petróleo já registra forte alta desde a última sexta-feira (13), quando começaram as ofensivas. Só no primeiro dia de conflito, o salto foi de 8%. >

Analistas do JPMorgan afirmaram que, no pior cenário, o fechamento do estreito ou uma retaliação por parte dos principais produtores de petróleo da região poderia elevar os preços para a faixa de US$ 120 a US$ 130 por barril. Ao longo dos últimos anos, o Irã já ameaçou bloquear o estreito em diversas ocasiões, mas nunca cumpriu a promessa.>

Uma das vezes foi em 2019, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, retirou-se do acordo nuclear firmado com o país — o republicano, inclusive, busca atualmente um novo acordo com os iranianos. O Estreito de Ormuz fica entre Omã e Irã, conectando o Golfo Pérsico (ao norte) com o Golfo de Omã (ao sul), e "deságua" no Mar da Arábia. Na sua parte mais estreita, o estreito tem 33 km de largura, com canais de navegação de apenas 3 km em cada direção.>

Membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) como Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque exportam a maior parte do seu petróleo através do estreito, principalmente para a Ásia. Os Emirados Árabes e a Arábia Saudita buscam rotas alternativas para não depender do estreito. >