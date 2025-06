GUERRA

Trump celebra bombardeios no Irã e ameaça novos ataques: 'Paz ou tragédia'

Presidente americano diz que ação contra instalações nucleares foi um "sucesso militar espetacular" e diz que ofensiva pode continuar

Carol Neves

Publicado em 22 de junho de 2025 às 07:45

Donald Trump durante pronunciamento Crédito: Divulgação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os bombardeios realizados contra instalações nucleares do Irã foram bem-sucedidos e alertou que novas ações poderão ocorrer caso Teerã não interrompa a escalada do conflito. “Ou haverá paz, ou haverá tragédia para o Irã”, declarou na noite do sábado (21).>

Horas antes do pronunciamento, aviões americanos atingiram três locais considerados estratégicos para o programa nuclear iraniano: Fordow, Natanz e Isfahan. De acordo com Trump, “todos os aviões estão agora fora do espaço aéreo do Irã” e a missão foi concluída com precisão. “Uma carga completa de BOMBAS foi lançada no local principal, Fordow”, escreveu em sua rede social. Em seguida, afirmou: “Parabéns aos nossos grandes guerreiros americanos. Não há outro exército no mundo que poderia ter feito isso. Agora é a hora da paz!”.>

Durante o discurso, Trump voltou a acusar o Irã de representar uma ameaça global. Segundo ele, os ataques tiveram como objetivo interromper a capacidade iraniana de enriquecimento nuclear. “Esta noite, posso informar ao mundo que os ataques foram um sucesso militar espetacular”, disse. O presidente também afirmou que o Irã é o “valentão” da região e responsabilizou o país por mortes de mais de mil americanos. “Por 40 anos, o Irã vem dizendo morte à América, morte a Israel”, afirmou.>

Trump também destacou o papel de Israel na ofensiva e parabenizou o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. “Quero agradecer e parabenizar o primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos em equipe como talvez nenhuma outra equipe tenha trabalhado antes, e fizemos um longo caminho para eliminar essa terrível ameaça a Israel”.>

Ataques de Israel>

A ofensiva ocorreu cerca de nove dias após Israel iniciar uma campanha militar contra o Irã, alegando que Teerã estaria próximo de construir uma arma nuclear. O governo iraniano nega, alegando que seu programa atômico tem fins pacíficos e que estava negociando com os Estados Unidos em torno do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, do qual é signatário.>

A Agência Internacional de Energia Atômica já havia levantado dúvidas sobre o cumprimento das obrigações por parte do Irã, mas afirmou não possuir provas de que o país desenvolva uma bomba atômica. O governo iraniano, por sua vez, acusa a agência de agir politicamente em favor de potências ocidentais.>

Trump vinha resistindo a envolver os Estados Unidos diretamente na guerra, dizendo que agiria apenas em defesa de Israel. O ataque deste sábado, no entanto, surpreendeu tanto diplomatas quanto adversários políticos. Democratas criticaram a decisão, alegando que ele iniciou uma guerra sem autorização do Congresso. A medida também deve gerar tensão dentro de sua base eleitoral, que apoiava sua promessa de reduzir a presença militar americana no exterior, especialmente no Oriente Médio.>