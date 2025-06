GUERRA

Irã acusa Trump de traição e diz que qualquer americano é um alvo legítimo após bombardeio

Ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse ter muitas opções para responder ao ataque dos EUA

O governo do Irã acusou na manhã deste domingo, 22, o presidente americano, Donald Trump, de traição e declarou "qualquer americano" no Oriente Médio um alvo legítimo de retaliação. Horas depois de ter sido atacado pelos Estados Unidos, o Irã calcula como deve responder ao bombardeio das centrais nucleares de Isfahan, Natanz e Fordow, que colocou os EUA diretamente na guerra de Israel contra o país persa. >

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, disse ter muitas opções para responder ao ataque, que incluem além de retaliações contra alvos americanos na região o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde escoa grande parte da produção mundial de petróleo.>

Araghchi viajará em breve para Moscou para de reunir com o presidente Vladimir Putin para discutir a crise. "A Rússia é amiga do Irã, temos uma parceria estratégica e sempre nos consultamos e coordenamos nossas posições", disse.>

Em uma coletiva de imprensa em Teerã, Araghchi disse que, com o último ataque, Trump "traiu o Irã", com o qual estava envolvido em negociações nucleares, e "enganou seus próprios eleitores", depois de fazer campanha com a promessa de acabar com as guerras eternas dos Estados Unidos.>