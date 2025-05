SE LIGUE, CONCURSEIRO

CNU 2: saiba quais são os órgãos e as cidades onde estão as vagas da nova edição

O edital está previsto para ser publicado em julho e terá oportunidades para os níveis superior e intermediário



Perla Ribeiro

Agência Brasil

Publicado em 9 de maio de 2025 às 12:04

Ainda não saiu o edital para saber tudo sobre as 3.352 novas vagas da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), mas o governo federal divulgou nesta sexta-feira (9) que elas estão distribuídas em 35 órgãos federais. E que as oportunidades da nova seleção não estão nos mesmos órgãos da administração pública federal participantes da primeira edição do certame, em 2024, conforme anunciado pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, no fim de abril. O edital está previsto para ser publicado em julho e terá oportunidades para os níveis superior e intermediário.>

Concurso Público Nacional Unificado (CNU) Crédito: Reprodução

A maior parte das vagas do CPNU 2 é para órgãos federais com sede em Brasília. Porém, o Ministério da Gestão destaca a diversidade regional das vagas. Do total das 3.352 novas vagas anunciadas, haverá oportunidades específicas para órgãos federais localizados em outros estados: 315 vagas estão previstas para o Rio de Janeiro (Into, INC, Inca e Biblioteca Nacional, entre outros órgãos); 65 vagas são para a Fundacentro, em São Paulo; 66 vagas no Pará (Instituto Evandro Chagas/MS e Centro Nacional de Primatas/MS); e 20 vagas em Pernambuco para a Fundação Joaquim Nabuco/MEC.>

A diversidade regional também voltará a ser observada na aplicação das provas. Mais uma vez, os candidatos do processo seletivo poderão fazer as provas em 228 municípios de todos os 26 estados mais o Distrito Federal. O Ministério da Gestão destaca que ofertará no segundo concurso unificado 1.676 vagas de carreiras transversais, distribuídas entre os cargos de analista técnico-administrativo, assistente social, médico, psicólogo, analista técnico de desenvolvimento socioeconômico e analista técnico de defesa e justiça.>

Em fevereiro,a ministra Esther Dweck já havia anunciado criação dessas duas novas carreiras transversais no certame de 2025: analista técnico de justiça e defesa e analista técnico de desenvolvimento socioeconômico. O objetivo é modernizar o serviço público federal em um sistema de carreiras com maior flexibilidade e capacidade de adaptação dentro da administração pública. As inscrições para o chamado Enem dos Concursos não estão abertas, o que deve ocorrer somente em julho deste ano. O Ministério da Gestão esclarece que, neste momento, não faz nenhuma cobrança de taxas de inscrição ou de outra espécie para esse concurso.>

Quando o edital da seleção for publicado do Diário Oficial da União e, na sequência, as inscrições forem abertas, o MGI fará a comunicação pelos canais oficiais da pasta. São eles: o site https://www.gov.br/gestao/pt-br e as redes sociais do MG.>

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:>

Escola Nacional de Administração Pública (Enap):

técnico em assuntos educacionais: 21 vagas de nível superior;

Fundação Biblioteca Nacional (FBN):

analista de administração II: 3 vagas de nível superior;

técnico em documentação I: 11 vagas de nível superior;

Fundação Cultural Palmares (FCP):

pesquisador: 10 vagas de nível superior;

Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj):

pesquisador: 20 vagas de nível superior;

Fundação Nacional das Artes (Funarte):

administração e planejamento: 13 vagas de nível superior;

técnico em assuntos educacionais: 15 vagas de nível superior;

Instituto Brasileiro de Museus (Ibram):

analista I: 13 vagas de nível superior;

técnico III: 15 vagas de nível superior;

Ministério da Fazenda:

arquiteto: 2 vagas de nível superior;

contador: 25 vagas de nível superior;

engenheiro: 3 vagas de nível superior;

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional:

engenheiro: 10 vagas de nível superior

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:

analista técnico-administrativo: mil vagas de nível superior;

assistente social: 80 vagas de nível superior;

médico: 80 vagas de nível superior;

psicólogo: 12 vagas de nível superior;

analista técnico de desenvolvimento socioeconômico: 250 vagas de nível superior;

analista técnico de defesa e justiça: 250 vagas de nível superior;

Instituto Nacional de Câncer (Inca) do Ministério da Saúde:

pesquisador (adjunto I): 4 vagas de nível superior;

pesquisador (assistente de pesquisa I): 2 vagas de nível superior;

técnico I: 54 vagas de nível médio;

analista em ciência e tecnologia (júnior): 24 vagas de nível superior;

Instituto Nacional de Cardiologia (INC) do Ministério da Saúde:

biólogo: 1 vaga de nível superior;

enfermeiro: 17 vagas de nível superior;

farmacêutico: 2 vagas de nível superior;

farmacêutico bioquímico: 2 vagas de nível superior;

fisioterapeuta: 7 vagas de nível superior;

fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior;

médico: 14 vagas de nível superior;

nutricionista: 2 vagas de nível superior;

técnico de enfermagem: 19 vagas de nível médio;

técnico em radiologia: 4 vagas de nível médio;

terapeuta ocupacional: 4 vagas de nível superior;

contador: 1 vaga de nível superior;



Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) do Ministério da Saúde:

assistente social: 1 vaga de nível superior;

biólogo: 2 vagas de nível superior;

enfermeiro: 5 vagas de nível superior;

fisioterapeuta: 22 vagas de nível superior;

fonoaudiólogo: 2 vagas de nível superior;

médico: 24 vagas de nível superior;

psicólogo: 2 vagas de nível superior;

técnico de enfermagem: 28 vagas de nível médio;

técnico em radiologia: 5 vagas de nível médio;

terapeuta ocupacional: 2 vagas de nível superior;

contador: 1 vaga de nível superior;

Instituto Evandro Chagas (IEC) do Ministério da Saúde:

analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 17 vagas de nível superior;

tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior;

pesquisador em saúde pública: 10 vagas de nível superior;

técnico em pesquisa e investigação biomédica: 10 vagas de nível médio;



Centro Nacional de Primatas (CENP) do Ministério da Saúde:

analista de gestão em pesquisa e investigação biomédica: 6 vagas de nível superior;

tecnologista em pesquisa e investigação biomédica: 1 vaga de nível superior;

pesquisador em saúde pública: 3 vagas de nível superior;

técnico em pesquisa e investigação biomédica: 18 vagas de nível médio;

Agência Nacional do Cinema (Ancine):

especialista em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível superior;

técnico em regulação da atividade cinematográfica e audiovisual: 10 vagas de nível médio;

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP):

especialista em geologia e geofísica do petróleo e gás natural: 15 vagas de nível superior;

especialista em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 35 vagas de nível superior;

técnico em regulação de petróleo e derivados, álcool combustível e gás natural: 16 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Aviação Civil (Anac):

técnico em regulação de aviação civil: 70 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel):

técnico em regulação de serviços públicos de telecomunicações: 50 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Mineração:

técnico em atividades de mineração: 80 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Saúde Suplementar:

técnico em regulação de saúde suplementar: 20 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq):

técnico em regulação de serviços de transportes aquaviários: 30 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT):

técnico em regulação de serviços de transportes terrestres: 50 vagas de nível médio;

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa):

técnico em regulação e vigilância sanitária: 14 vagas de nível médio;

Imprensa Nacional:

engenheiro: 4 vagas de nível superior;

técnico em comunicação social: 10 vagas de nível superior;

Ministério das Cidades:

arquiteto: 3 vagas de nível superior;

contador: 2 vagas de nível superior;

engenheiro: 10 vagas de nível superior;

Comando da Aeronáutica:

Pesquisador: 35 vagas de nível superior;

Tecnologista: 50 vagas de nível superior;

Contador: 5 vagas de nível superior;

Comando do Exército Brasileiro:

analista de tecnologia militar: 1 vaga de nível superior;

engenheiro de tecnologia militar: 5 vagas de nível superior;

assistente social: 5 vagas de nível superior;

enfermeiro: 30 vagas de nível superior;

médico: 10 vagas de nível superior;

nutricionista: 5 vagas de nível superior;

psicólogo: 5 vagas de nível superior;

pesquisador: 20 vagas de nível superior;

tecnologista: 50 vagas de nível superior;

Comando da Marinha do Brasil:

enfermeiro: 5 vagas de nível superior;

médico: 65 vagas de nível superior;

técnico em comunicação social: 5 vagas de nível superior;

analista de tecnologia militar: 2 vagas de nível superior;

engenheiro de tecnologia militar: 20 vagas de nível superior;

pesquisador: 10 vagas de nível superior;

tecnologista: 33 vagas de nível superior;

Hospital das Forças Armadas:

especialista em atividades hospitalares: 50 vagas de nível superior;

médico: 50 vagas de nível superior;

técnico em atividades médico-hospitalares: 30 vagas de nível médio;

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar:

contador: 4 vagas de nível superior;

engenheiro agrônomo: 60 vagas de nível superior;

>

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan):

analista I: 33 vagas de nível superior;

técnico I: 27 vagas de nível superior;



Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA):

arquiteto: 1 vaga de nível superior;

contador: 1 vaga de nível superior;

engenheiro: 30 vagas de nível superior;

estatístico: 1 vaga de nível superior;

Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro):

analista em ciência e tecnologia: 15 vagas de nível superior;

pesquisador: 10 vagas de nível superior;

tecnologista: 40 vagas de nível superior;

Ministério do Turismo:

arquiteto: 1 vaga de nível superior;

engenheiro: 2 vagas de nível superior;

estatístico: 3 vagas de nível superior;

contador: 2 vagas de nível superior;

