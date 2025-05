ENEM DOS CONCURSOS

CNU amplia número de vagas após adesão do INSS

Remuneração pode chegar a R$ 7,8 mil

Larissa Almeida

Publicado em 20 de maio de 2025 às 11:04

INSS Crédito: Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) registrou um aumento no número de vagas, que saiu de 3.352 para 3.652. As 300 vagas adicionais correspondem a oferta do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que aderiu ao concurso. >

Com essa adesão, os órgãos participantes do certame chegam a 36. Segundo o INSS, as vagas disponibilizadas serão de Analista do Seguro Social, de nível superior. A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais. Ainda não foi divulgado em quais locais os selecionados serão alocados para exercer o cargo.>

A remuneração inicial do aprovado no concurso do INSS pode chegar a R$ 7.850,16 para a jornada de 40 horas e R$ 5.886,91 para a jornada de 30 horas.>

O CNU também vai oferecer vagas para novas carreiras transversais do governo federal, sendo eles Analista Técnico de Justiça e Defesa e Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico.>