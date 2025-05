TRANSBORDOU

Santo Amaro: após cheia de rio, PM reforça patrulhamento para evitar saques e arrombamentos

O município registrou 180 milímetros de chuva e 80 famílias desabrigadas



Perla Ribeiro

Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2025 às 16:33

Moradores de Santo Amaro, no recôncavo baiano, tiveram que deixar suas casas após o Rio Suabaé transbordar, neste sábado (3). Para impedir que os imóveis que foram esvaziados ou estabelecimentos comerciais que tiveram que fechar sejam arrombados ou saqueados, a Polícia Militar (PM) anunciou que reforçou as ações de patrulhamento no município. "Para evitar arrombamentos a residências evacuadas e saques a estabelecimentos comerciais fechados, as guarnições da unidade vêm, em apoio às equipes Guarda Civil Municipal, reforçando as ações de patrulhamento e intensificando a presença da corporação no local", informou a corporação, por meio de nota. >

A cheia do Rio Subaé foi constatada após o temporal que caiu no município na madrugada deste sábado (3). Ruas e bairros do município, situado no Recôncavo Baiano, estão alagados e dezenas de famílias tiveram de deixar seus imóveis. “As ações seguirão por tempo indeterminado até o completo reestabelecimento da normalidade no município”, informa o major Luciano Nascimento, comandante da 20ª CIPM. “Até o momento, não há registro de saques ou arrombamentos”, destaca. >

O município registrou 180 milímetros de chuva e 80 famílias desabrigadas. As informações foram confirmadas pela prefeitura do município. O prefeito orientou que os moradores de locais de risco saiam de suas casas e procurem os lugares de apoio. "Precisamos ficar em alerta. Ainda vem muito chuva e à tarde ainda tem maré alta", finalizou. O número de desabrigados pode ser maior porque outras localidades afetadas não estão neste levantamento. Diversos bairros foram afetados com pontos de alagamento. A água invadiu casas, estabelecimentos comerciais e unidades de saúde. >