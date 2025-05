TEMPORAL

Rio Subaé transborda e 80 famílias ficam desabrigadas em Santo Amaro

Município registrou 180 milímetros de chuva nas últimas horas

Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2025 às 13:05

Rio Subaé transbordou na madrugada deste sábado (3) Crédito: Reprodução

Situado em Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, o rio Subaé transbordou após as fortes chuvas da madrugada deste sábado (3). O município registrou 180 milímetros de chuva e 80 famílias desabrigadas. As informações foram confirmadas pela prefeitura do município. O número de desabrigados pode ser maior porque outras localidades afetadas não estão neste levantamento. >

Diversos bairros foram afetados com pontos de alagamento. A água invadiu casas, estabelecimentos comerciais e unidades de saúde. "Estamos com Corpo de Bombeiros, equipes da Defesa Civil, Infraestrutura e Saúde (à disposição)", disse o prefeito Flaviano Bomfim (PP) nas redes sociais. Um comitê de crise foi montado na Escola Municipal Stella Mutti, no centro da cidade.>

Inúmeras ruas da cidade estão alagadas e intransitáveis. A Rua das Viúvas é uma das mais prejudicadas pela chuva. "É uma rua que dá acesso ao Minha Casa, Minha Vida. Está tudo alagado aqui", disse o prefeito. O gestor afirmou que um estudo será feito para que uma intervenção seja feita assim que a água escoar. >

O prefeito orientou que os moradores de locais de risco saiam de suas casas e procurem os lugares de apoio. "Precisamos ficar em alerta. Ainda vem muito chuva e à tarde ainda tem maré alta", finalizou. >

Salvador

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou a sirene em seis comunidades da capital baiana na manhã deste sábado (3). O equipamento foi ativado nas comunidades de Moscou e Creche, localizadas no bairro de Castelo Branco, Olaria, no Nordeste de Amaralina, Bosque Real, situada no bairro Sete de Abril, na comunidade de Irmã Dulce e em Mamede, no Alto da Terezinha. A orientação é que os moradores sigam para local seguro e, em caso de emergência, disquem 199.>