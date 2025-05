ALERTA MÁXIMO

Defesa Civil aciona sirene em mais cinco comunidades de Salvador

Capital baiana registrou mais de 150 milímetros de chuvas nas últimas 72 horas

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou a sirene em mais cinco comunidades da capital baiana, elevando o número para seis localidades. O equipamento foi ativado nas comunidades de Moscou e Creche, localizadas no bairro de Castelo Branco, Olaria, no Nordeste de Amaralina, Bosque Real, situada no bairro Sete de Abril, e na comunidade de Irmã Dulce, na manhã deste sábado (3). A orientação é que os moradores sigam para local seguro e, em caso de emergência, disquem 199. >