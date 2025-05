DESCARGA ATMOSFÉRICA

Bahia é atingida por 413 mil raios em três meses; veja cidades mais afetadas

Oeste foi a região mais afetada, segundo dados do Climatempo

Millena Marques

Publicado em 3 de maio de 2025 às 10:24

Barreiras lidera ranking Crédito: Reprodução/Prefeitura de Barreiras

A Bahia registrou 413 mil raios no primeiro trimestre de 2025, de acordo com o levantamento feito pela Neoenergia Coelba, com base nas informações fornecidas pela Climatempo. Dos 10 municípios com maior incidência de descargas atmosféricas, nove estão localizados no Oeste do estado. >

Barreiras foi a cidade que liderou o ranking, com mais de 23,4 mil raios registrados em seu território, seguida por Santa Rita de Cássia (23,1 mil) e Barra (22,9 mil). Xique-Xique, localizada na mesorregião do Vale do São Francisco, é o único município que não está no Oeste e aparece no top 10 de cidades com maior incidência de descargas na Bahia (7º lugar, com 11,9 mil raios). >

As descargas atmosféricas podem provocar danos à rede elétrica e acidentes graves. Além disso, as chuvas são acompanhadas de ventos de maior intensidade, que projetam objetos e vegetações sobre o sistema.>

As chuvas serão mais intensas até a próxima terça-feira (6), com a intensificação de áreas de instabilidade ao longo de praticamente toda a faixa leste do estado, incluindo a Região Metropolitana de Salvador. As informações são do Climatempo.>

Ao longo dos seis dias, Salvador pode registrar entre 300 mm e 400 mm de chuva acumulada. Ou seja, mais que o esperado para todo o mês de abril. Em outras áreas do leste baiano, os acumulados também serão expressivos, variando entre 200 mm e 300 mm áreas em vermelho e bordo no mapa. Este cenário eleva o risco de alagamentos, deslizamentos e transtornos urbanos, especialmente em áreas de encosta e locais com histórico de enchentes.>

“Em temporais, os danos causados à rede elétrica tendem a ser maiores, devido à queda de vegetações e objetos no sistema. Além disso, locais alagados e inacessíveis impedem nossa atuação, aumentando a complexidade de atuação durante essas adversidades. Nossas equipes estão reforçadas e mobilizadas para atender os clientes com segurança e contamos com o apoio de poder público para superar alguns desses desafios”, destacou o superintendente Técnico da Neoenergia Coelba, Thiago Martins.>

Segurança durante temporais

- Se durante um temporal ocorrer o rompimento de um cabo, devido à queda de galhos de árvores ou raios, não toque nem chegue perto do local. Oriente as pessoas ao redor para não se aproximar e ligue para Neoenergia Coelba no número 116; >

- Se a fiação cair sobre um carro, a pessoa não deve tentar sair de dentro e ninguém deve se aproximar do veículo. Oriente as pessoas ao redor para manter a calma, ligue para a Neoenergia Coelba no número 116 e ligue para os Bombeiros no número 193;>

- Procure abrigo em lugar seguro. Fique longe de janelas e portas metálicas, especialmente, durante a incidência de raios. Não se abrigue embaixo de árvores e não fique em campos abertos;>

- Retire os aparelhos eletroeletrônicos da tomada para evitar danos;>

- Não faça serviços em locais externos e em telhados, como a instalação ou manutenção de antenas;>