PERIGO

Motorista de aplicativo fere a mão após ter bomba jogada em seu carro

Caso aconteceu em Porto Seguro, no extremo sul do estado

A motorista de aplicativo Maria Cândida Jardim, 53 anos, perdeu parte do dedo ao ter uma bomba arremessada para dentro do carro dela enquanto passava no centro de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, na quinta-feira (19).>