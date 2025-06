ENGARRAFADO

BR-324 tem trânsito a 30km/h no sentido Salvador-Feira

Fluxo é intenso e com lentidão na noite deste sábado (21)

O fluxo do trânsito na BR-324 na noite deste sábado (21) é intenso e com lentidão, com velocidade média de 30 km/h no sentido Salvador-Feira, especialmente no trecho após a antiga praça de pedágio de Simões Filho.>