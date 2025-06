EXPECTATIVA DE CONGESTIONAMENTO

Vai sair de Salvador para o São João? BR-324 terá novas regras e trânsito intenso

Mais de 1,5 milhão de pessoas devem passar pela via entre os dias 18 e 25 de junho

A BR-324 é uma das rodovias mais importantes da Bahia , e funciona como principal elo entre Salvador e o interior do estado, especialmente com a região de Feira de Santana, um dos maiores entroncamentos rodoviários do Nordeste. >

Durante o período de São João, quando há um grande fluxo de veículos com destino às cidades do interior para as festas juninas, a importância da BR-324 se intensifica. “Por ser uma rodovia duplicada e federal, se constitui como uma via importante para escorregar o trânsito”, explica o especialista em trânsito Luide Santos.>