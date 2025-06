VIAS SINUOSAS

Quem for pegar o caminho da roça vai encontrar a BR-324 toda esburacada; saiba quais são os piores trechos

Especialista aponta trechos problemáticos da via, uma das mais importantes da Bahia

Yan Inácio

Publicado em 19 de junho de 2025 às 05:30

Proximidades dos pedágios são os trechos mais críticos, segundo especialista Crédito: Divulgação

A BR-324 é o principal elo entre Salvador e o interior do estado. Não tem como ir para as cidades interioranas para curtir o São João sem passar pela rodovia. Mas quem vai pegar o caminho da roça precisa se preparar para enfrentar grandes problemas de infraestrutura como buracos, desnivelamentos e rachaduras, principalmente perto de praças de pedágios e trechos urbanos. >

Os trechos próximos das entradas dos municípios de Candeias, Amélia Rodrigues e Terra Nova são os mais críticos, de acordo com o especialista em trânsito Luide Souza. Segundo ele, a proximidade de grandes centros urbanos une os trânsitos urbano e rodoviário e compromete a vida útil do asfalto. “A BR-324, por exemplo, tem o seu piso muito afetado pelo excesso de peso e carga”, disse.>

Segundo ele, as regiões próximas aos pedágios também geram reclamações constantes de usuários e podem ser um problema com o aumento de tráfego esperado para o São João. O empresário Fernando Neto disse que já perdeu pneus na ida e volta quando trafegava pela BR-324. Ele voltava de Salvador para Sapeaçu, a 147km da capital, com a esposa grávida, quando caiu em um buraco na altura do km 584, em Candeias. Depois de parar o carro e fazer a troca pelo estepe, seguiu viagem e 30 minutos depois, caiu em outro buraco. >

“Eu não tinha mais pneu para trocar e tinha um bocado de carro já parado com o mesmo problema”, contou. Fernando costuma viajar a trabalho, mas afirmou que está com receio de transitar pela via durante a noite. “Porque acaba sendo perigoso, imagina você perder dois pneus. Eu tinha colocado dois pneus novos há 15 dias”, a troca recente, segundo ele, aconteceu por conta de problemas causados pela infraestrutura da via.>

De acordo com Luide Santos, as principais orientações para evitar acidentes e problemas com trechos esburacados são dar preferência pelo trajeto diurno, escolher o dia para pegar, manter a distância de segurança do veículo da frente, ficar atento para a condição adversa do motorista como sono, uso de bebida alcoólica, etc.>

A reportagem entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) para perguntar sobre os principais trechos com problemas estruturais, mas os órgãos apontaram o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como responsável por informar sobre a situação da via. Em nota, o DNIT afirmou que recebeu a via no dia 15 de maio e que "está atuando diuturnamente nos trechos mais degradados, visando recuperar o quanto antes a rodovia. A expectativa da autarquia é deixar o trecho em condições adequadas de trafegabilidade até o São João">

Trânsito intenso na saída do feriado

Segundo a PRF, o fluxo de veículos será intenso a partir da tarde de quarta-feira (18) e nas manhãs desta quinta-feira (19) e sábado (21). “Fora isso, o fluxo só voltará a ficar intenso no fluxo de retorno que vai ser no dia 24 pela tarde e nas primeiras horas do dia 25”, disse Fábio Rocha, assessor da PRF.>

É importante ter cuidado com a alimentação, já que as viagens vão ser mais demoradas. "Para quem vai se deslocar durante esse período, que a pessoa tenha bastante paciência, saiba que é uma viagem mais longa, uma viagem mais demorada, leve consigo hidratação, leve também a alimentação”, orientou.>