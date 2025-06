INCRÍVEL

Moto furtada há mais de 25 anos é recuperada na BR 101

PRF alerta para os cuidados ao comprar veículo usado e não investir em veículos roubados ou furtados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na tarde de sexta-feira (20) uma motocicleta furtada no ano de 1999 em Feira de Santana, no centro-norte baiano. O flagrante aconteceu na BR 101, no distrito de Humildes, a 120 quilômetros de Salvador. >