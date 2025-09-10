Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saulo Fernandes comemora aniversário no Japão: 'Sou tão feliz aqui'

Cantor abriu álbuns de fotografias tiradas nos últimos dias ao lado de amigos e fãs no país asiático

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:19

Saulo Fernandes no Japão Crédito: Reprodução

O cantor baiano Saulo Fernandes também faz sucesso do outro lado do mundo! O artista compartilhou em seu perfil do Instagram imagens de sua passagem pelo Japão, ao lado de amigos e fãs. Saulo foi uma das atrações do "Brazilian Day Japan 2025" que atraiu milhares de pessoas no último final de semana no país asiático. Ainda em viagem, ele celebrou 48 anos nesta terça-feira (9).

O registros mostram o baiano curtindo a viagem com amigos, lendo um jornal em japonês, posando com fãs e claro, saboreando a culinária japonesa típica. “Que os dias felizes demorem…eu sou tão feliz aqui”, escreveu na postagem do Instagram. 

Saulo em final de semana no Japão

Saulo Fernandes no Japão por Reprodução
Saulo Fernandes no Japão por Reprodução
Saulo Fernandes no Japão por Reprodução
Saulo Fernandes no Japão por Reprodução
Saulo Fernandes no Japão por Reprodução
Saulo Fernandes no Japão por Reprodução
Saulo Fernandes no Japão por Reprodução
1 de 7
Saulo Fernandes no Japão por Reprodução

“Tão feliz como você merece meu amigo lindo. Vc cura tanta gente com seu amor, sua luz e sua música" escreveu uma fã. “Parabéns querido maestro das palavras e das notas musicais, sem dúvida você com suas músicas e melodias faz esse mundo um pouco melhor, parabéns e Feliz aniversário”, disse outro admirador. "Essa comidinha de aniversário tá bonita, em?!", destacou um terceiro sobre uma mesa com pratos da região. 

O baiano Saulo Fernandes foi a grande atração do Brazilian Day Japan 2025, realizado no último fim de semana no Toyota Stadium, na província de Aichi, no Japão. Em um clima de celebração da cultura brasileira espalhada pelo mundo, o evento reuniu público de quase 15 mil pessoas ao longo dos dois dias de programações. 

Leia mais

Imagem - Atriz Gaby Spanic, a Paola de 'A Usurpadora', pode ser desclassificada de ‘A Fazenda 17’

Atriz Gaby Spanic, a Paola de 'A Usurpadora', pode ser desclassificada de ‘A Fazenda 17’

Imagem - 4 signos vão encontrar um novo amor este mês, segundo previsões

4 signos vão encontrar um novo amor este mês, segundo previsões

Imagem - Com mais de dois metros de altura e pintado à mão: confira detalhes do bolo de aniversário do filho de Virginia

Com mais de dois metros de altura e pintado à mão: confira detalhes do bolo de aniversário do filho de Virginia

Mais recentes

Imagem - Carmo Dalla Vecchia bate boca após fã criticar sua aparência

Carmo Dalla Vecchia bate boca após fã criticar sua aparência
Imagem - Empresas se unem para apoiar 'Manas' no Oscar e geram indignação nas redes

Empresas se unem para apoiar 'Manas' no Oscar e geram indignação nas redes
Imagem - Atriz de 'Um Maluco no Pedaço' ficou décadas brigada com Will Smith mas se arrependeu

Atriz de 'Um Maluco no Pedaço' ficou décadas brigada com Will Smith mas se arrependeu

MAIS LIDAS

Imagem - Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48
01

Secretaria Municipal de Saúde lança concurso com salários de até R$ 7.764,48

Imagem - 5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas
02

5 signos têm maior possibilidade de ganhar nas loterias; confira lista e dicas

Imagem - Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas
03

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Imagem - Sócia de Preta Gil em empresa milionária, Fátima Pissarra vai ensinar a fazer renda extra na internet
04

Sócia de Preta Gil em empresa milionária, Fátima Pissarra vai ensinar a fazer renda extra na internet