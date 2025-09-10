FOTOS

Saulo Fernandes comemora aniversário no Japão: 'Sou tão feliz aqui'

Cantor abriu álbuns de fotografias tiradas nos últimos dias ao lado de amigos e fãs no país asiático

Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 22:19

Saulo Fernandes no Japão Crédito: Reprodução

O cantor baiano Saulo Fernandes também faz sucesso do outro lado do mundo! O artista compartilhou em seu perfil do Instagram imagens de sua passagem pelo Japão, ao lado de amigos e fãs. Saulo foi uma das atrações do "Brazilian Day Japan 2025" que atraiu milhares de pessoas no último final de semana no país asiático. Ainda em viagem, ele celebrou 48 anos nesta terça-feira (9).

O registros mostram o baiano curtindo a viagem com amigos, lendo um jornal em japonês, posando com fãs e claro, saboreando a culinária japonesa típica. “Que os dias felizes demorem…eu sou tão feliz aqui”, escreveu na postagem do Instagram.

Saulo em final de semana no Japão 1 de 7

“Tão feliz como você merece meu amigo lindo. Vc cura tanta gente com seu amor, sua luz e sua música" escreveu uma fã. “Parabéns querido maestro das palavras e das notas musicais, sem dúvida você com suas músicas e melodias faz esse mundo um pouco melhor, parabéns e Feliz aniversário”, disse outro admirador. "Essa comidinha de aniversário tá bonita, em?!", destacou um terceiro sobre uma mesa com pratos da região.