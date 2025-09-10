Acesse sua conta
4 signos vão encontrar um novo amor este mês, segundo previsões

Com os astros movimentando a vida afetiva, alguns estão com energias abertas para um outro alguém

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:53

Casal apaixonado
Casal apaixonado Crédito: FreePik

Preparem os corações que setembro vem como um foguete, deixando os desejos à flor da pele! De acordo com o time do João Bidu, os astros trazem oportunidades de encontros e romances novos, com chance de viver novas e intensas paixões. A previsão é que alguns dos signos estarão mais favorecidos para iniciar relacionamentos ou encontrar um novo amor este mês, que pode mexer com o coração de forma especial e até mesmo duradoura. 

Os signos no amor

Áries: Preza pela sinceridade. Dificilmente vai fingir, dissimular ou fazer mistério. por Pexels / Personare
Touro: Colocam grande dose de amor em tudo que fazem. O amor taurino é sensual, que demanda constantes trocas. por Pexels / Personare
Gêmeos: É um amor pautado na conversa e na troca de ideias. Namorar é experimentar um convívio super agradável, mas sem estar colado o tempo todo. por Pexels / Personare
Câncer: Protetor e sensível, câncer é um signo emotivo, que sente grande necessidade de proteção e cuidado. por Pexels / Personare
Leão: Quando ama, se joga de cabeça e demonstra afeto da maneira mais leonina possível: efusiva e apoteótica. por Pexels / Personare
Virgem: Naturalmente adeptos da praticidade e não fazem o tipo mega carinhoso. Porém, é o signo mais leal com quem ama. por Pexels / Personare
Libra: Quando estão em um relacionamento, podem priorizar o ponto de vista do outro. São amantes devotos, tolerantes aos erros de seu parceiro por Pexels / Personare
Escorpião: Não aceita amor morno ou equilibrado. Todo relacionamento é tudo ou nada, é paixão e profundidade. por Pexels / Personare
Sagitário: Com a sua alma livre e o coração aventureiro, sagitário se apaixona com muita facilidade, e quando correspondidos, vão em frente com o maior entusiasmo, sem possessividade. por Pexels / Personare
Capricórnio: Pessoas de Capricórnio são disciplinadas, sérias e costumam ter grande noção de responsabilidade nos relacionamentos por Pexels / Personare
Aquário: Aquário é o signo da amizade, inclusive no amor. Por isso, dificilmente faz cobranças, mas respeita o espaço do outro. por Pexels / Personare
Peixes: É devotado, discreto e carinhoso. É um amor compassivo, dedicado, que aceita o outro sem condicionantes. por Pexels
Veja quais signos devem encontrar um grande amor ainda este mês:

Áries

Durante Setembro, os astros impulsionam sua coragem e você pode atrair olhares intensos, viver encontros que fogem da rotina e encontrar um novo amor este mês. Desse modo, a dica é manter-se aberto ao inesperado, sem medo de arriscar na paixão.

Câncer

Agora, o coração canceriano estará mais receptivo e confiante. Este mês pode trazer alguém que desperte sua vontade de se entregar de verdade. Por isso, confie na sua intuição para reconhecer essa conexão.

Libra

Marte em Libra deixa o charme libriano em alta e pode render convites e passeios que favorecem o romance. Então, para encontrar um novo amor este mês, o Universo pede apenas que você não idealize demais e mantenha os pés no chão.

Sagitário

Por fim, a energia sagitariana estará vibrante e sedutora. Sendo assim, prepare-se para encontros cheios de química e novas possibilidades de romance que podem, inclusive, virar algo mais sério.

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

