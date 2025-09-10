PREPARA, CORAÇÃO!

4 signos vão encontrar um novo amor este mês, segundo previsões

Com os astros movimentando a vida afetiva, alguns estão com energias abertas para um outro alguém

Elis Freire

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:53

Casal apaixonado Crédito: FreePik

Preparem os corações que setembro vem como um foguete, deixando os desejos à flor da pele! De acordo com o time do João Bidu, os astros trazem oportunidades de encontros e romances novos, com chance de viver novas e intensas paixões. A previsão é que alguns dos signos estarão mais favorecidos para iniciar relacionamentos ou encontrar um novo amor este mês, que pode mexer com o coração de forma especial e até mesmo duradoura.

Veja quais signos devem encontrar um grande amor ainda este mês:

Áries

Durante Setembro, os astros impulsionam sua coragem e você pode atrair olhares intensos, viver encontros que fogem da rotina e encontrar um novo amor este mês. Desse modo, a dica é manter-se aberto ao inesperado, sem medo de arriscar na paixão.

Câncer

Agora, o coração canceriano estará mais receptivo e confiante. Este mês pode trazer alguém que desperte sua vontade de se entregar de verdade. Por isso, confie na sua intuição para reconhecer essa conexão.

Libra

Marte em Libra deixa o charme libriano em alta e pode render convites e passeios que favorecem o romance. Então, para encontrar um novo amor este mês, o Universo pede apenas que você não idealize demais e mantenha os pés no chão.

Sagitário

Por fim, a energia sagitariana estará vibrante e sedutora. Sendo assim, prepare-se para encontros cheios de química e novas possibilidades de romance que podem, inclusive, virar algo mais sério.