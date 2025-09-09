Acesse sua conta
Alguns signos vão se dar bem esta semana; veja se o seu está entre eles

Foco, diplomacia e intuição em alta são algumas das características que ganharão força, segundo previsões

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:26

Mulher feliz com notícia recebida
Mulher feliz com notícia recebida Crédito: Pexels

A astrologia afirma que esta semana será intensa, já que a Terra está sob a energia da Lua Cheia e do Eclipse Lunar Total. Sendo assim, os sentimentos ficam à flor da pele, mas também surgem oportunidades para se destacar, refletir, organizar melhor a vida ou até mudar completamente.

De acordo com os astrólogos do time João Bidu, com Sol e Mercúrio em Virgem disciplina, foco e praticidade para quem quiser tirar planos do papel também estarão aflorados. Enquanto alguns podem saber canalizar toda essa energia outros podem ficar sufocados e perdidos com o que fazer. Confira se o seu signo vai se dar bem entre 8/09 e 14/09, ou nem tanto. 

Veja quais signos vão se dar bem esta semana:

Virgem

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Virgem está no centro das atenções, já que Sol e Mercúrio transitam pelo signo e ainda fazem uma conjunção poderosa no dia 13. Portanto, os virginianos vão contar com foco extra, capacidade de análise e muito pé no chão para organizar a rotina. Essa é a semana ideal para mostrar serviço, ganhar reconhecimento e até receber elogios pelo desempenho.

Leão

Famosos do signo de Leão

Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca
Sasha (28 de julho) por Divulgação
Emicida (17 de agosto) por Bruno Trindade/divulgação
Rodrigo Santoro (22 de agosto) por Reprodução/Instagram
Dua Lipa (22 de agosto) por Reprodução/Redes Sociais
Tatá Werneck (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Madonna (16 de agosto) por Reprodução
Gaby Amarantos (1º de agosto) por Reprodução/Instagram
Fábio Assunção (10 de agosto) por Reprodução/TV Globo
Mick Jagger (26 de julho) por VANDERLEI ALMEIDA/AFP PHOTO/Divulgação
Hulk (25 de julho) por Divulgação
Roger Federer (8 de agosto) por Laver Cup/Divulgação
Halle Berry (14 de agosto) por Reprodução/Instagram
Jennifer Lopez (24 de julho) por Reprodução/Instagram
Chris Hemsworth (11 de agosto) por Reprodução/Instagram
Demi Lovato (20 de agosto) por Reprodução/Instagram
1 de 16
Bruna Marquezine (4 de agosto) por Onlylusca

Com Vênus desfilando pelo signo, os leoninos ficam com a vida amorosa em destaque. Sendo assim, é hora de se abrir para romances, curtir momentos criativos e mostrar seu lado mais generoso. O charme leonino estará irresistível, o que pode render conquistas, reconciliação ou até mesmo uma relação mais firme.

Libra

Famosos do signo de Libra

Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução
Cláudia Abreu (12 de outubro) por Reprodução / TV Globo
Fernanda Montenegro (16 de outubro) por Reprodução
Miguel Falabella (10 de outubro) por Reprodução/Instagram
Will Smith (25 de setembro) por Jas Davis/Instagram
Evaristo Costa (30 de setembro) por Reprodução
André Marques (24 de setembro) por Reprodução
Klara Castanho (6 de outubro) por Reprodução/TV Globo
Patrícia Poeta (19 de outubro) por Reprodução/Instagram
Rodrigo Lombardi (15 de outubro) por Reprodução
Vitória Strada (12 de outubro) por Divulgação
Kim Kardashian (21 de outubro) por divulgação
Cleo Pires (2 de outubro) por Reprodução/Instagram
Zac Efron (18 de outubro) por Divulgação
Scheila Carvalho (24 de setembro) por Reprodução
Patricia Abravanel (4 de outubro) por Gabriel Cardoso/SBT
1 de 16
Rodrigo Faro (20 de outubro) por Reprodução

Marte está transitando por Libra e, por isso, a semana promete energia para agir com equilíbrio e elegância. Os librianos podem esperar sucesso em negociações, diálogos importantes e até mesmo no campo afetivo, já que a combinação entre delicadeza e iniciativa estará em alta. Portanto, aproveite para se posicionar sem perder a diplomacia.

Peixes

Famosos do signo de Peixes

Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram
Rihanna (20 de fevereiro) por Divulgação
Marta (19 de fevereiro) por Livia Villas Boas/CBF
Justin Bieber (1º de março) por Reprodução
Arthur Aguiar (3 de março) por YouTube
Lívian Aragão (23 de fevereiro) por Reprodução/Instagram
Renata Sorrah (21 de fevereiro) por Reprodução
Millie Bobby Brown (19 de fevereiro) por Shutterstock
Regina Casé (25 de fevereiro) por Reprodução | Instagram
Ana Hickmann (1º de março) por Divulgação
Carol Castro (10 de março) por Reprodução
Kelly Key (3 de março) por Reprodução
Giovanna Antonelli (18 de março) por Reprodução/Redes Sociais
Alexandre Borges (23 de fevereiro) por Reprodução/TV Globo
Tom Cavalcante (8 de março) por Reprodução
Débora Falabella (22 de fevereiro) por Jorge Bispo/Divulgação
1 de 16
Luan Santana (13 de março) por Reprodução/Instagram

A influência da Lua Cheia e do Eclipse Lunar em Peixes ainda reverbera, e esse signo vai sentir sua intuição mais aguçada do que nunca. Além disso, os piscianos podem contar com uma sensibilidade poderosa para tomar decisões e se conectar com as próprias emoções. É um ótimo momento para refletir, deixar para trás o que pesa e abrir espaço para novas oportunidades.

De modo geral, a semana pede foco e organização, mas também abre espaço para conexões emocionais e afetivas. Virgem, Leão, Libra e Peixes são os que mais vão sentir a maré positiva entre os dias 08 e 14 de setembro, cada um em sua área. Portanto, aproveite as boas energias, mas lembre-se de também ouvir sua intuição e respeitar seu ritmo.

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

