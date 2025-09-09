UFA!

Alguns signos vão se dar bem esta semana; veja se o seu está entre eles

Foco, diplomacia e intuição em alta são algumas das características que ganharão força, segundo previsões

Elis Freire

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 20:26

Mulher feliz com notícia recebida

A astrologia afirma que esta semana será intensa, já que a Terra está sob a energia da Lua Cheia e do Eclipse Lunar Total. Sendo assim, os sentimentos ficam à flor da pele, mas também surgem oportunidades para se destacar, refletir, organizar melhor a vida ou até mudar completamente.

De acordo com os astrólogos do time João Bidu, com Sol e Mercúrio em Virgem disciplina, foco e praticidade para quem quiser tirar planos do papel também estarão aflorados. Enquanto alguns podem saber canalizar toda essa energia outros podem ficar sufocados e perdidos com o que fazer. Confira se o seu signo vai se dar bem entre 8/09 e 14/09, ou nem tanto.

Veja quais signos vão se dar bem esta semana:

Virgem

Virgem está no centro das atenções, já que Sol e Mercúrio transitam pelo signo e ainda fazem uma conjunção poderosa no dia 13. Portanto, os virginianos vão contar com foco extra, capacidade de análise e muito pé no chão para organizar a rotina. Essa é a semana ideal para mostrar serviço, ganhar reconhecimento e até receber elogios pelo desempenho.

Leão

Com Vênus desfilando pelo signo, os leoninos ficam com a vida amorosa em destaque. Sendo assim, é hora de se abrir para romances, curtir momentos criativos e mostrar seu lado mais generoso. O charme leonino estará irresistível, o que pode render conquistas, reconciliação ou até mesmo uma relação mais firme.

Libra

Marte está transitando por Libra e, por isso, a semana promete energia para agir com equilíbrio e elegância. Os librianos podem esperar sucesso em negociações, diálogos importantes e até mesmo no campo afetivo, já que a combinação entre delicadeza e iniciativa estará em alta. Portanto, aproveite para se posicionar sem perder a diplomacia.

Peixes

A influência da Lua Cheia e do Eclipse Lunar em Peixes ainda reverbera, e esse signo vai sentir sua intuição mais aguçada do que nunca. Além disso, os piscianos podem contar com uma sensibilidade poderosa para tomar decisões e se conectar com as próprias emoções. É um ótimo momento para refletir, deixar para trás o que pesa e abrir espaço para novas oportunidades.

De modo geral, a semana pede foco e organização, mas também abre espaço para conexões emocionais e afetivas. Virgem, Leão, Libra e Peixes são os que mais vão sentir a maré positiva entre os dias 08 e 14 de setembro, cada um em sua área. Portanto, aproveite as boas energias, mas lembre-se de também ouvir sua intuição e respeitar seu ritmo.