4 signos podem sair do emprego este mês; entenda por quê

Segundo astrólogos, a posição dos planetas e estrelas podem influenciar no trabalho nas próximas semanas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 21:40

Sair de emprego e repensar carreira é uma previsão para alguns signos este mês
Sair de emprego e repensar carreira é uma previsão para alguns signos este mês Crédito: Reprodução

As energias do céu de setembro favorecem mudanças profissionais importantes, de acordo com a Astrologia. Enquanto para alguns signos pode surgir a chance de promoção, outros sairão do emprego a partir da coragem de dar um passo ousado em busca de mais satisfação e reconhecimento. O time de astrólogos de João Bidu previu quem sentirá com mais intensidade essa movimentação no trabalho este mês, indo atrás de mudanças. 

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
1 de 12
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Veja quais signos podem sair do emprego atual este mês:

Gêmeos

Com as influências do mês proporcionando uma mente acelerada e cheia de ideias, Gêmeos pode se cansar da rotina com facilidade, e os caminhos estarão abertos para boas mudanças. Este mês traz a oportunidade de trocar de ambiente e investir em algo que o estimule intelectualmente.

Virgem

Com o Sol brilhando no seu signo boa parte do mês, a energia virginiana favorece ajustes práticos e decisões profissionais. Por isso, se você vem sentindo que seu trabalho já não corresponde às suas expectativas, este mês pode marcar o início de um novo ciclo.

Escorpião

Agora, os escorpianos podem sentir o chamado para transformar a carreira. Então, seja por necessidade ou por desejo de crescimento, este é um momento propício para buscar novas oportunidades, trocar de emprego ou até recomeçar em outro setor.

Aquário

Por fim, Aquário pode sentir que precisa de mais liberdade e espaço para criar. O mês traz portas abertas para mudanças que tragam mais independência e autenticidade na carreira.

*As previsões são divulgadas pelo site João Bidu

