4 signos podem sair do emprego este mês; entenda por quê

Segundo astrólogos, a posição dos planetas e estrelas podem influenciar no trabalho nas próximas semanas

Elis Freire

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 21:40

As energias do céu de setembro favorecem mudanças profissionais importantes, de acordo com a Astrologia. Enquanto para alguns signos pode surgir a chance de promoção, outros sairão do emprego a partir da coragem de dar um passo ousado em busca de mais satisfação e reconhecimento. O time de astrólogos de João Bidu previu quem sentirá com mais intensidade essa movimentação no trabalho este mês, indo atrás de mudanças.

Veja quais signos podem sair do emprego atual este mês:

Gêmeos

Com as influências do mês proporcionando uma mente acelerada e cheia de ideias, Gêmeos pode se cansar da rotina com facilidade, e os caminhos estarão abertos para boas mudanças. Este mês traz a oportunidade de trocar de ambiente e investir em algo que o estimule intelectualmente.

Virgem

Com o Sol brilhando no seu signo boa parte do mês, a energia virginiana favorece ajustes práticos e decisões profissionais. Por isso, se você vem sentindo que seu trabalho já não corresponde às suas expectativas, este mês pode marcar o início de um novo ciclo.

Escorpião

Agora, os escorpianos podem sentir o chamado para transformar a carreira. Então, seja por necessidade ou por desejo de crescimento, este é um momento propício para buscar novas oportunidades, trocar de emprego ou até recomeçar em outro setor.

Aquário

Por fim, Aquário pode sentir que precisa de mais liberdade e espaço para criar. O mês traz portas abertas para mudanças que tragam mais independência e autenticidade na carreira.