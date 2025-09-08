Acesse sua conta
Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Previsão aponta até a transformação de sonhos em realidade

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:48

Signos
Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro chega carregado de energias intensas e transformadoras. Embora o céu traga desafios a alguns signos, outros três se destacam por receber uma proteção especial, atravessando o mês com oportunidades, prosperidade e caminhos iluminados.

Os três signos com mais sorte em setembro

De acordo com as previsões do jornal La Nación, Virgem, Capricórnio e Escorpião estarão sob uma aura de sorte e expansão. O mês se desenha para eles como um período de colheita, fortalecimento e vitórias, em uma fase em que os astros se alinham a favor de quem souber escutar seus sinais.

Virgem

Este é o mês da temporada virginiana, e com ela vem uma onda de clareza e renovação. Mercúrio, planeta regente de Virgem, seguirá em movimento direto, trazendo foco mental, comunicação fluida e força para concluir o que estava pendente. Será um período fértil para fechar acordos, resolver mal-entendidos, conquistar avanços profissionais e sentir equilíbrio nas relações pessoais. O coração e a mente caminharão em sintonia.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Capricórnio

Os capricornianos contarão com uma energia estável e poderosa, ideal para transformar sonhos em realidade. O mês favorece a consolidação de planos de longo prazo, conquistas materiais e crescimento no trabalho. A disciplina típica do signo se somará a uma maré de oportunidades, revelando resultados concretos e recompensas merecidas. Setembro é o momento de colher o que foi plantado com paciência e estratégia.

Famosos do signo de Capricórnio

Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação
Wanessa Camargo (28 de dezembro) por Léo Rosario/Globo
Selton Mello (30 de dezembro) por Reprodução/Instagram
Matheus Nachtergaele (3 de janeiro) por Reprodução
Rodrigo Simas (6 de janeiro) por Divulgação
Alexandre Pires (8 de janeiro) por Gabriel Cardoso/SBT
Renato Aragão (13 de janeiro) por Reprodução
Thiago Lacerda (19 de janeiro) por divulgação
Larissa Manoela (28 de dezembro) por Divulgação/Globo
Manu Gavassi (4 de janeiro) por Reprodução / Redes Sociais
Whindersson Nunes (8 de janeiro) por Imagem: Reprodução Instagram Whindersson
Denzel Washington (28 de dezembro) por Reprodução
Alinne Moraes (22 de dezembro) por João Miguel Junior/Globo
Agatha Moreira (19 de janeiro) por Reprodução
Lewis Hamilton (7 de janeiro) por Scuderia Ferrari/Reprodução
Gloria Groove (18 de janeiro) por divulgação
1 de 16
Claudia Raia (23 de dezembro) por divulgação

Escorpião

Para Escorpião, setembro será um mês magnético. O carisma e a intuição estarão mais fortes, atraindo pessoas, alianças e situações positivas. O campo das relações ganha destaque: vínculos se aprofundam, negociações fluem e acordos importantes podem ser firmados. A energia do mês convida os escorpianos a confiar em seus instintos e a usar sua sensibilidade para abrir portas que antes pareciam fechadas.

Famosos do signo de Escorpião

Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação
William Bonner (16 de novembro) por Reprodução / Globoplay
Reynaldo Gianecchini (12 de novembro) por Reprodução
Alice Wegmann (3 de novembro) por Reprodução
Luciana Gimenez (3 de novembro) por Reprodução/Instagram
Katy Perry (25 de outubro) por Reprodução | Instagram
Carla Perez (16 de novembro) por Reprodução
Fábio Jr (21 de novembro) por Reprodução
Milton Nascimento (26 de outubro) por Divulgação
Dani Calabresa (12 de novembro) por Reprodução
Anne Hathaway (12 de novembro) por Shutterstock
Leonardo Dicaprio (11 de novembro) por Divulgação
Ryan Reynolds (23 de outubro) por Reprodução/Instagram
Fiuk (25 de outubro) por Reprodução
Xamã (30 de outubro) por Divulgação
Pabllo Vittar (1º de novembro) por Reprodução
1 de 16
Lázaro Ramos (1º de novembro) por Rafael Reis & Antonio Netto/Divulgação

