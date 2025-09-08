ASTROLOGIA

Descubra quais os 3 signos que vão ter mais sorte no mês de setembro

Previsão aponta até a transformação de sonhos em realidade

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 12:48

Signos Crédito: Shutterstock/Reprodução

Setembro chega carregado de energias intensas e transformadoras. Embora o céu traga desafios a alguns signos, outros três se destacam por receber uma proteção especial, atravessando o mês com oportunidades, prosperidade e caminhos iluminados.

Os três signos com mais sorte em setembro

De acordo com as previsões do jornal La Nación, Virgem, Capricórnio e Escorpião estarão sob uma aura de sorte e expansão. O mês se desenha para eles como um período de colheita, fortalecimento e vitórias, em uma fase em que os astros se alinham a favor de quem souber escutar seus sinais.

Virgem

Este é o mês da temporada virginiana, e com ela vem uma onda de clareza e renovação. Mercúrio, planeta regente de Virgem, seguirá em movimento direto, trazendo foco mental, comunicação fluida e força para concluir o que estava pendente. Será um período fértil para fechar acordos, resolver mal-entendidos, conquistar avanços profissionais e sentir equilíbrio nas relações pessoais. O coração e a mente caminharão em sintonia.

Capricórnio

Os capricornianos contarão com uma energia estável e poderosa, ideal para transformar sonhos em realidade. O mês favorece a consolidação de planos de longo prazo, conquistas materiais e crescimento no trabalho. A disciplina típica do signo se somará a uma maré de oportunidades, revelando resultados concretos e recompensas merecidas. Setembro é o momento de colher o que foi plantado com paciência e estratégia.

Escorpião

Para Escorpião, setembro será um mês magnético. O carisma e a intuição estarão mais fortes, atraindo pessoas, alianças e situações positivas. O campo das relações ganha destaque: vínculos se aprofundam, negociações fluem e acordos importantes podem ser firmados. A energia do mês convida os escorpianos a confiar em seus instintos e a usar sua sensibilidade para abrir portas que antes pareciam fechadas.