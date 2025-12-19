POR UM TRIZ!

Lucélia quase é desmascarada e cria clima tenso em ‘Três Graças’

Com reviravoltas na trama, Lucélia vai se meter na maior saia justa

Felipe Sena

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 18:55

Armação de Lucélia (Daphne Bozaski) vem à tona em breve Crédito: Reprodução | Globo

Lucélia ficará numa saia justa em ‘Três Graças’ ao ser quase desmascarada e ter sua armação revelada nos próximos capítulos. A vilã que vem contando diversas mentiras ao longo da trama, pode ver seu castelo ruir após uma reviravolta envolvendo Maggye (Mell Muzzillo) e Junior (Guthierry Sotero), que voltarão a se aproximar e darão início a uma nova fase em suas vidas.

A mudança começa quando Maggye, filha de Kasper (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis), toma a iniciativa de convidar Júnior para um encontro. Durante o passeio, o rapaz decide abrir o coração e compartilhar suas suspeitas sobre Lucélia, levando a hipótese de que ela tenha sido responsável por colocar a imagem em sua mochila.

Uma sequência de revelações de Júnior deixam Maggye mais atenta, e a jovem, que já desconfiava das atitudes da prima há um certo tempo, passa a observar cada detalhe do comportamento de Lucélia. A partir desse momento, a vilã passar a correr sério risco de ser desmascarada e ter seus planos expostos.