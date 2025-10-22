Acesse sua conta
Yasmin Santos anuncia fim do noivado com Maria Venture: 'Tinha esperança'

Sertaneja falou pela primeira vez sobre o fim do noivado com a influenciadora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:56

Yasmin Santos confirma fim do noivado com Maria Venture Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Yasmin Santos confirmou, nesta quarta-feira (22), o fim do noivado com Maria Venture. A cantora sertaneja decidiu se pronunciar publicamente após dias de especulações e desabafos da influenciadora, que já havia deixado de seguir a artista nas redes sociais.

“Hoje compartilho com vocês algo muito difícil: eu e minha noiva encerramos nosso noivado”, começou Yasmin, em publicação feita no Instagram. “Fiquei em silêncio até agora porque, sinceramente, eu não sabia o que sentir, muito menos o que dizer. Para mim, ainda fazia sentido pensar em uma volta, ainda existia uma esperança de que as coisas pudessem se acertar entre nós. Mas não foi assim que a vida decidiu caminhar.”

No texto, a cantora também reconheceu que teve responsabilidade no fim do relacionamento e destacou que o sentimento vivido entre as duas foi verdadeiro. “O amor que vivi com ela foi real, profundo e bonito. E, por mais que nossos caminhos estejam se separando agora, levarei comigo os momentos felizes que dividimos. Jamais esquecerei tudo o que construímos — as risadas, os planos, os aprendizados.”

Yasmin ainda declarou que, apesar do término, o carinho pela ex-noiva permanece: “Ainda há respeito e um amor que, de algum jeito, vai seguir vivendo em mim, talvez em silêncio, talvez em saudade. Quem sabe, um dia, a vida nos reencontre mais maduras, mais prontas, mais leves.”

Os rumores de crise no relacionamento começaram quando Maria Venture fez publicações enigmáticas nas redes sociais, desabafando sobre o momento delicado. “Calada vencerei. Que tristeza. Que frieza. Como sou ingênua e manipulável… a armadilha foi feita e eu caí”, escreveu a influenciadora no X (antigo Twitter), na segunda-feira (20).

Yasmin e Maria estavam juntas desde 2022 e haviam oficializado o noivado em 2023. O casal era bastante querido pelos fãs e frequentemente compartilhava momentos de carinho nas redes sociais.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Yasmin Santos vai parar no hospital no Dia dos Namorados: 'Date especial'

Yasmin Santos conta que perdeu 62 kg após bariátrica: 'Qualidade de vida'

Cantora Yasmin Santos detalha assalto na porta de casa: 'Apontaram a arma'

