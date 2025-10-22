NOVELA DAS 6

Sandra causa climão após beijo em Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (22)

Candinho tenta libertar Policarpo enquanto Sandra segue tramando nas sombras e surpreende Ernesto com um beijo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:00

Sandra causa climão com beijo em Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' Crédito: Reprodução/TV Globo

O capítulo desta quarta-feira (22) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e reviravoltas. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, coloca Candinho (Sérgio Guizé) diante de mais um dilema ao ver Policarpo ser levado para a delegacia.

Ao lado de Dita, Candinho acompanha o amigo detido, enquanto Carmem tenta alertar Zulma sobre o perigo que ronda todos. Em outro ponto da trama, Sandra continua manipulando quem está ao seu redor e surpreende Ernesto com um beijo cheio de segundas intenções.

Desesperado para ajudar Policarpo, Candinho pede que Dita recorra a Asdrúbal e Celso para tentar libertá-lo. Porém, o clima entre os personagens se complica quando Dita e Tamires percebem o perfume de Sandra no ar, deixando Celso e Ernesto visivelmente desconfortáveis.

Enquanto isso, Anacleto questiona as intenções de Picolé com Maria Pureza, e Samir e as crianças confrontam Simbá sobre a prisão injusta de Policarpo. Já Maria Divina busca ajuda de Manoela para permanecer em São Paulo, tentando recomeçar sua vida.

Túlio faz uma descoberta importante: Estela, na verdade, é enfermeira. Ela, por sua vez, revive lembranças marcantes do afogamento que mudou seu destino.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

O capítulo termina com suspense: o delegado avisa a Candinho que o juiz decidirá o futuro de Policarpo deixando todos apreensivos com o desfecho do caso.