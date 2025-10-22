Sandra causa climão após beijo em Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (22)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 16:00
O capítulo desta quarta-feira (22) de Êta Mundo Melhor! promete fortes emoções e reviravoltas. A novela das 6, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner, coloca Candinho (Sérgio Guizé) diante de mais um dilema ao ver Policarpo ser levado para a delegacia.
Ao lado de Dita, Candinho acompanha o amigo detido, enquanto Carmem tenta alertar Zulma sobre o perigo que ronda todos. Em outro ponto da trama, Sandra continua manipulando quem está ao seu redor e surpreende Ernesto com um beijo cheio de segundas intenções.
Desesperado para ajudar Policarpo, Candinho pede que Dita recorra a Asdrúbal e Celso para tentar libertá-lo. Porém, o clima entre os personagens se complica quando Dita e Tamires percebem o perfume de Sandra no ar, deixando Celso e Ernesto visivelmente desconfortáveis.
Enquanto isso, Anacleto questiona as intenções de Picolé com Maria Pureza, e Samir e as crianças confrontam Simbá sobre a prisão injusta de Policarpo. Já Maria Divina busca ajuda de Manoela para permanecer em São Paulo, tentando recomeçar sua vida.
Túlio faz uma descoberta importante: Estela, na verdade, é enfermeira. Ela, por sua vez, revive lembranças marcantes do afogamento que mudou seu destino.
Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens
O capítulo termina com suspense: o delegado avisa a Candinho que o juiz decidirá o futuro de Policarpo deixando todos apreensivos com o desfecho do caso.
Êta Mundo Melhor! vai ao ar de segunda a sábado, às 18h05, na TV Globo. Programação sujeita a alterações na grade da emissora.