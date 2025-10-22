Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aproveite! Hoje (22) é o dia de sorte para Áries, Leão e mais um signo

Um convite inesperado ou uma conversa casual pode se transformar em uma grande oportunidade

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 10:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O universo conspira a favor e espalha boas energias sobre três signos do zodíaco nesta quarta-feira (22). A vibração cósmica promete abrir caminhos, atrair oportunidades e favorecer decisões importantes. Para quem souber aproveitar o momento, esta pode ser uma data de virada, o tipo de dia em que tudo parece fluir com leveza e os sinais do destino se tornam evidentes.

Áries

O dia chega com uma energia de conquista e ação. A sorte sorri para quem toma a iniciativa e acredita nas próprias ideias. Negociações, entrevistas ou decisões financeiras tendem a caminhar de forma positiva. Até mesmo situações que pareciam emperradas podem se destravar, revelando novas possibilidades. Um convite inesperado ou uma conversa casual pode se transformar em uma grande oportunidade. Aproveite o impulso e confie no seu instinto.

As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão

Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
Áries: vermelho paixão por Reprodução
1 de 5
Áries: vermelho paixão por Reprodução

Leão

A sorte leonina brilha com intensidade. O momento é favorável para quem busca reconhecimento ou deseja colocar um projeto em prática. O magnetismo pessoal está em alta e pode atrair aliados, parcerias e até um novo interesse amoroso. O universo conspira para que você esteja no lugar certo e na hora certa. Uma boa notícia pode chegar ainda hoje, reforçando que a confiança em si mesmo é o seu maior amuleto.

As cores de cada signo | Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
Leão: laranja intenso por Reprodução
1 de 6
Leão: laranja intenso por Reprodução

Sagitário

Regido pela expansão e pela fé, Sagitário vive um dia de bênçãos e boas coincidências. Pequenos gestos podem gerar resultados surpreendentes, e algo que parecia distante começa a se concretizar. Viagens, estudos e decisões relacionadas a novos caminhos estão especialmente favorecidos. Se precisar fazer uma escolha, siga o coração, ele será seu melhor guia. A sorte está ao seu lado, pronta para transformar planos em conquistas.

As cores de cada signo | Sagitário: roxo ametista

Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
Sagitário: roxo ametista por Reprodução
1 de 5
Sagitário: roxo ametista por Reprodução

O céu desta terça-feira vibra em sintonia com a esperança e o merecimento. Áries, Leão e Sagitário sentem com mais força essa maré de sorte que o universo oferece, e devem aproveitar cada sinal, coincidência e oportunidade. A energia do dia é de crescimento, boas notícias e vitórias que chegam para confirmar que quando o destino quer, nada impede o sucesso.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Como é o jatinho de Belo, avaliado em até R$ 35 milhões

Como é o jatinho de Belo, avaliado em até R$ 35 milhões
Imagem - Ex-bailarina do Faustão diz que ganhou 10 kg na prisão: 'Só comia pão, bolacha, manteiga e chocolate'

Ex-bailarina do Faustão diz que ganhou 10 kg na prisão: 'Só comia pão, bolacha, manteiga e chocolate'
Imagem - Adoçante usado por milhões de pessoas está prestes a mudar o tratamento contra a calvície

Adoçante usado por milhões de pessoas está prestes a mudar o tratamento contra a calvície

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada