FAMOSOS

Renata Vasconcellos e irmã gêmea combinam looks em gravação na Globo; assista

Jornalista e estilista chamaram atenção pela semelhança e figurinos iguais no estúdio da emissora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:48

Renata Vasconcellos e irmã gêmea usam looks iguais em gravação na Globo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Renata Vasconcellos marcou presença no primeiro dia de gravação da mensagem de fim de ano da Globo nesta terça-feira (21) e trouxe consigo uma companhia especial: sua irmã gêmea, Lanza Mazza. O encontro familiar chamou atenção pelo figurino coordenado, com as duas vestindo roupas idênticas.

O registro aconteceu nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, durante a gravação da vinheta “Hoje é um novo dia”, que contará com a participação de apresentadores, jornalistas e familiares, celebrando a passagem para o novo ano com esperança e alegria.

Renata Vasconcellos e irmã gêmea 1 de 6

“A gente não costuma usar roupas iguais, mas nossos estilos são bem parecidos. Hoje fizemos de propósito”, explicou Renata, divertindo-se com a escolha do look em dupla.