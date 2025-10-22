Acesse sua conta
Renata Vasconcellos e irmã gêmea combinam looks em gravação na Globo; assista

Jornalista e estilista chamaram atenção pela semelhança e figurinos iguais no estúdio da emissora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:48

Renata Vasconcellos e irmã gêmea usam looks iguais em gravação na Globo
Renata Vasconcellos e irmã gêmea usam looks iguais em gravação na Globo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Renata Vasconcellos marcou presença no primeiro dia de gravação da mensagem de fim de ano da Globo nesta terça-feira (21) e trouxe consigo uma companhia especial: sua irmã gêmea, Lanza Mazza. O encontro familiar chamou atenção pelo figurino coordenado, com as duas vestindo roupas idênticas.

O registro aconteceu nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, durante a gravação da vinheta “Hoje é um novo dia”, que contará com a participação de apresentadores, jornalistas e familiares, celebrando a passagem para o novo ano com esperança e alegria.

Renata Vasconcellos e irmã gêmea

Renata Vasconcellos
Renata Vasconcellos e irmã gêmea usam looks iguais em gravação na Globo
Lanza Mazza (erq.) e Renata Vasconcelos (dir.)
Renata Vasconcellos e irmã, Lanza Manza
Renata Vasconcellos e irmã gêmea usam looks iguais em gravação na Globo
Renata Vasconcellos e irmã, Lanza Manza
Renata Vasconcellos

“A gente não costuma usar roupas iguais, mas nossos estilos são bem parecidos. Hoje fizemos de propósito”, explicou Renata, divertindo-se com a escolha do look em dupla.

Enquanto Renata construiu uma sólida carreira no jornalismo, Lanza seguiu pelo mundo da moda como estilista, destacando-se por seu talento e bom gosto. A aparição das duas juntas, em figurinos combinando, tornou o momento ainda mais especial e raro, encantando quem acompanhou as gravações.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Discreta, Renata Vasconcellos vive casamento com diretor da GloboNews há 11 anos

Renata Vasconcellos fatura R$ 14,4 milhões na Globo e R$ 1,6 mil por hora

Renata Vasconcellos celebra 53 anos com irmã gêmea e confunde seguidores: 'É a de preto?'

Renata Vasconcellos confunde data e vai trabalhar antes do fim das férias

Renata Vasconcellos conta como foi entrar ao vivo da casa dos brasileiros e emociona: 'Levo pra vida toda'

