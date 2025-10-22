Renata Vasconcellos e irmã gêmea combinam looks em gravação na Globo; assista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 15:48
Renata Vasconcellos marcou presença no primeiro dia de gravação da mensagem de fim de ano da Globo nesta terça-feira (21) e trouxe consigo uma companhia especial: sua irmã gêmea, Lanza Mazza. O encontro familiar chamou atenção pelo figurino coordenado, com as duas vestindo roupas idênticas.
O registro aconteceu nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, durante a gravação da vinheta “Hoje é um novo dia”, que contará com a participação de apresentadores, jornalistas e familiares, celebrando a passagem para o novo ano com esperança e alegria.
Renata Vasconcellos e irmã gêmea
“A gente não costuma usar roupas iguais, mas nossos estilos são bem parecidos. Hoje fizemos de propósito”, explicou Renata, divertindo-se com a escolha do look em dupla.
Enquanto Renata construiu uma sólida carreira no jornalismo, Lanza seguiu pelo mundo da moda como estilista, destacando-se por seu talento e bom gosto. A aparição das duas juntas, em figurinos combinando, tornou o momento ainda mais especial e raro, encantando quem acompanhou as gravações.